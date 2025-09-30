İstanbul Boğazı'nda arıza: Gemi trafiği durduruldu

Bandırma’dan Rusya’ya seyir halinde olan 98 metre uzunluğundaki kargo gemisi, İstanbul Boğazı’nda Umuryeri önlerinde makine arızası yaptı.

Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma: Güncellenme:

Bandırma’dan Rusya’ya seyir halinde olan 98 metre uzunluğundaki kargo gemisi, İstanbul Boğazı’nda Umuryeri önlerinde makine arızası yaptı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Güvenlik önlemleri kapsamında İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

