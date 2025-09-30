İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 35 gözaltı, 7 firari

İzmir merkezli 16 ilde FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları değerlendirilen 42 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

İzmir merkezli 16 ilde polis ve jandarmanın terörle mücadele şube müdürlüklerince eş zamanlı yapılan operasyonda, ifade ve teşhislerde adı geçen, ankesörlü sabit hatlardan arandıkları tespit edilen ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile askeri okullardan ilişiği kesilen 42 şüpheliden 35’i gözaltına alındı.

Firari 7 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

operasyon izmir fetö
