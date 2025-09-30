CHP’de Mansur Yavaş’ın adaylık şartı netleşti: Özel anlattı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı önünde engel olması halinde Mansur Yavaş’ın aday olması için ön seçime girmesi gerektiğini ifade etti. Özel, “Mansur Bey adaylaşacaksa da üyelerimizle ve milletimizle birlikte kararlaştırırız” dedi.

Özel, 25 Eylül'de Evrensel Gazetesi'ne verdiği röportajda, Mansur Yavaş için “Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olmaması, olamaması durumunda en kuvvetli aday” ifadelerini kullanmıştı.

ÖN SEÇİM ŞARTI NETLEŞTİ

Dün TV100 canlı yayınına konuk olan Özel, Mansur Yavaş'ın aday olabilmesi için gerekli şartı açıklayarak, Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı önünde engel olması durumunda ön seçime girmesi gerektiğini belirtti. Özel, “Artık biz partinin adayını milletle birlikte belirlemeye geçtik. O yüzden Mansur Bey adaylaşacaksa da üyelerimizle ve milletimizle birlikte kararlaştırırız” ifadelerini kullandı.

ÖN SEÇİMLE İLGİLİ GEÇMİŞ DEĞERLENDİRMELER

Özel ayrıca, ön seçimle ilgili geçmişteki değerlendirmeleri hatırlatarak, “Biz dedik ki adayımızı belirleyelim. Genel Başkan veya PM olarak değil, tüm delegelere soralım. Mansur Yavaş o dönem 'Ben ön seçime girmeyeyim' dedi ve çıkacak sonuca saygı duyacağını söyledi. Hatta oy kullandı. Mansur Bey bire bir konuşmamızda 'Ön seçim doğru değil' dedi. Ekrem Başkan'ın bir yedeği yok, Ekrem Başkan adaylaşamazsa bunu iki milyon üye ile hatta 15 milyon kişi ile kararlaştırırız. O yüzden Mansur Bey adaylaştırılacaksa bunu bu şekilde yapacağız” dedi.

