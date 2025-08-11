Dolar ne kadar oldu? İşte 11 Ağustos güncel döviz kurları

Döviz kurlarındaki hareketlilik 11 Ağustos’ta da devam ediyor. TCMB’nin faiz politikaları ve küresel piyasa gelişmeleri dolar ve euroda dalgalanmalara neden oluyor. Dolar 40,76 TL, euro ise 47,67 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Dolar ne kadar oldu? İşte 11 Ağustos güncel döviz kurları
Yayınlanma: Güncellenme:

Döviz kurlarındaki hareketlilik sürüyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikaları, dolar ve euro kurlarında dalgalanmalara yol açıyor. 11 Ağustos itibarıyla dolar 40,76 TL’den, euro ise 47,67 TL’den işlem görüyor.

İç ve dış piyasadaki gelişmeler, altın ve döviz kurlarını etkileyerek yatırımcıların, iş insanlarının ve vatandaşların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor.

Yeni işlem gününde dolar/TL alış fiyatı 40,7104, satış fiyatı ise 40,7672 seviyelerinde bulunuyor. Euro ise aynı saat itibarıyla 47,6733 TL seviyesinde işlem görüyor

Motorine indirim! İşte 11 Ağustos il il güncel akaryakıt fiyatlarıMotorine indirim! İşte 11 Ağustos il il güncel akaryakıt fiyatlarıEkonomi
dolar Euro
Günün Manşetleri
Şehit Bülbül, vefatının 8. yılında mezarı başında anıldı
Sazan sarmalıyla dolandırıcılık
İsrail Ordusu gazeteci çadırını vurdu
Bakan Tunç’tan “Aile arabuluculuk” açıklaması
Marmara’ya nefes veren proje
44 ilde dev operasyon!
Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın hayatını kaybetti
Rezan Epözdemir gözaltına alındı
Vatan Partisi’nden Maduro’ya destek
4 şehirde denize girmek yasaklandı!
Çok Okunanlar
Motorine indirim! İşte 11 Ağustos il il güncel akaryakıt fiyatları Motorine indirim! İşte 11 Ağustos il il güncel akaryakıt fiyatları
Altın rekora koşuyor! 11 Ağustos güncel altın fiyatları Altın rekora koşuyor! 11 Ağustos güncel altın fiyatları
Meteorolojiden açıklama: Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden açıklama: Bugün hava nasıl olacak?
Ankara sabaha depremle uyandı! İşte AFAD ve Kandilli verileri Ankara sabaha depremle uyandı! İşte AFAD ve Kandilli verileri
AFAD duyurdu: Balıkesir'de bir deprem daha AFAD duyurdu: Balıkesir'de bir deprem daha