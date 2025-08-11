Dolar ne kadar oldu? İşte 11 Ağustos güncel döviz kurları

Döviz kurlarındaki hareketlilik sürüyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikaları, dolar ve euro kurlarında dalgalanmalara yol açıyor. 11 Ağustos itibarıyla dolar 40,76 TL’den, euro ise 47,67 TL’den işlem görüyor.

İç ve dış piyasadaki gelişmeler, altın ve döviz kurlarını etkileyerek yatırımcıların, iş insanlarının ve vatandaşların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor.

Yeni işlem gününde dolar/TL alış fiyatı 40,7104, satış fiyatı ise 40,7672 seviyelerinde bulunuyor. Euro ise aynı saat itibarıyla 47,6733 TL seviyesinde işlem görüyor