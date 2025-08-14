Dolar ve Euro kaç TL? Güncel döviz kurları 14 Ağustos 2025

Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, döviz kurlarındaki değişimleri yakından takip ediyor. TCMB, dünkü efektif kurda dolar alışını 40,6288 TL, satışını 40,7916 TL olarak açıklarken, önceki gün alışta 40,6099 TL, satışta ise 40,7727 TL seviyelerini belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda ise euro/dolar paritesi 1,1723, sterlin/dolar paritesi 1,3575 ve dolar/yen paritesi 147,192 seviyelerinde işlem gördü.

Yeni güne başlarken Dolar/TL 40,7405 (alış) – 40,8005 TL (satış), Euro/TL ise 47,7714 TL seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor.