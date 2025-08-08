Dolar ve Euro ne kadar? 8 Ağustos 2025 güncel döviz kurları açıklandı

8 Ağustos 2025 Cuma günü döviz kurlarında dalgalanma etkisini sürdürüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikaları, küresel piyasalardaki belirsizlikler ve parite hareketleri, döviz fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Dolar ve Euro ne kadar? 8 Ağustos 2025 güncel döviz kurları açıklandı
Yayınlanma: Güncellenme:

Güne 40,68 seviyesinden başlayan Dolar/TL kuru, gün içinde 40,72 bandına kadar yükseldi. Euro/TL ise 47,41 seviyesinden işlem görüyor. Küresel piyasalarda Euro/Dolar paritesi 1,1639; Sterlin/Dolar paritesi ise 1,3343 seviyesinde bulunuyor.

8 Ağustos 2025 güncel döviz kurları

Dolar/TL: Alış 40,6803 – Satış 40,7212
Euro/TL: Alış 47,4156 – Satış 47,5719
Euro/Dolar Paritesi: 1,1639
Sterlin/Dolar Paritesi: 1,3343
Dolar/Yen Paritesi: 147,362

Döviz piyasalarını yakından takip eden yatırımcılar ve vatandaşlar, güncel fiyatlar doğrultusunda işlem yaparken, TCMB'nin atacağı yeni adımlar merakla bekleniyor.

Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor mu? İşte 8 Ağustos 2025 güncel rakamlarAltın fiyatlarında yükseliş devam ediyor mu? İşte 8 Ağustos 2025 güncel rakamlarEkonomi
dolar euro dolar
Günün Manşetleri
Türkiye'den Netanyahu Hükümetine kınama
Bugün Cengiz Topel’in ölüm yıl dönümü
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu
Hafta sonu planı yapacaklar dikkat!
12 milyon liralık sahte gıda ele geçirildi!
7 ayda 110 çete çökertildi, 42 milyar TL'ye el konuldu
FETÖ mahrem imamı yakalandı!
Hakan Fidan, Ahmed eş-Şara ile görüştü
Gazze'de son 24 saatte katliam
Türkiye, Suriye’nin mücadelesini destekleyecek
Çok Okunanlar
Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! Hafta sonu planı yapacaklar dikkat!
Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor mu? Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor mu?
Gece yarısı Balıkesir sallandı! Deprem korkuttu Gece yarısı Balıkesir sallandı! Deprem korkuttu
Denizli’de kan donduran olay: Annesini dakikalarca dövdü Denizli’de kan donduran olay: Annesini dakikalarca dövdü
Belediye Başkan Yardımcısı Arslan hayatını kaybetti Belediye Başkan Yardımcısı Arslan hayatını kaybetti