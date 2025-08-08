Dolar ve Euro ne kadar? 8 Ağustos 2025 güncel döviz kurları açıklandı
8 Ağustos 2025 Cuma günü döviz kurlarında dalgalanma etkisini sürdürüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikaları, küresel piyasalardaki belirsizlikler ve parite hareketleri, döviz fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.
Yayınlanma: Güncellenme:
Güne 40,68 seviyesinden başlayan Dolar/TL kuru, gün içinde 40,72 bandına kadar yükseldi. Euro/TL ise 47,41 seviyesinden işlem görüyor. Küresel piyasalarda Euro/Dolar paritesi 1,1639; Sterlin/Dolar paritesi ise 1,3343 seviyesinde bulunuyor.
8 Ağustos 2025 güncel döviz kurları
Dolar/TL: Alış 40,6803 – Satış 40,7212
Euro/TL: Alış 47,4156 – Satış 47,5719
Euro/Dolar Paritesi: 1,1639
Sterlin/Dolar Paritesi: 1,3343
Dolar/Yen Paritesi: 147,362
Döviz piyasalarını yakından takip eden yatırımcılar ve vatandaşlar, güncel fiyatlar doğrultusunda işlem yaparken, TCMB'nin atacağı yeni adımlar merakla bekleniyor.