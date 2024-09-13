Dolar yıl sonu ne kadar olacak? Merkez Bankası tahminini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Ankette yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43,31'den yüzde 43,14'e geriledi. 12 ay sonrası yıllık yüzde 27,71'den yüzde 27,49'a indi.

Yıl sonu dolar/TL beklentisi 37,27'den 37,16'ya geriledi. 12 ay sonrası kur 42,03'ten 42,43 TL'ye yükseldi.

BU AY İÇİN FAİZ BEKLENTİSİ DEĞİŞMEDİ

Merkez Bankası'nın politika faizi öngörüsü bu ay için yüzde 50 ile değişmedi. 12 ay sonrası için beklenti yüzde 33,30'dan yüzde 31,66'ya geriledi. 24 ay sonrası için beklenti yüzde 21,61'den yüzde 20,85'e çekildi.

BÜYÜME TAHMİNLERİ DÜŞTÜ

Ankette yıl sonu büyüme tahmini yüzde 3,4'ten yüzde 3,2'ye gerilerken, 2025 için yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e çekildi.