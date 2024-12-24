Dolar'da kritik gün: Yönü belli olacak

Döviz kurunda dalgalanma devam ederken, gözler 26 Aralık'taki Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Peki an itibariyle döviz kurları nasıl?

Mert Sagit Mert Sagit
Dolar'da kritik gün: Yönü belli olacak
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26 Aralık’ta Merkez Bankası’nın faiz kararı, doların yönünü belirleyecek. Yılbaşından bu yana 5 TL artan dolarda yükseliş devam edecek mi?

Dolar, Euro, Sterlin ve İsviçre Frangı Kaç Lira Oldu?

Dolarda kritik gün! Dolar, yılbaşından bu yana 5 lira birden artış gösterdi. İşte 24 Aralık 2024 itibarıyla güncel döviz kurları:

Dolar: 35,25 TL
Euro: 36,62 TL
İngiliz Sterlini: 44,07 TL
İsviçre Frangı: 39,12 TL

Yükseliş Devam Ediyor

Dolar, yaklaşık bir aydır devam eden yükselişiyle 35 lira sınırını kırdı. Euro kuru da yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Analistler, Merkez Bankası’nın faiz indirimi yapması durumunda mevduat hesaplarından çıkışın hızlanacağını ve dolara olan talebin artacağını belirtiyor.

Yılbaşından Bu Yana 5 Lira Artış

Dolar kuru, yılbaşında 29,77 TL seviyesindeyken, 5,48 TL artarak 35,25 TL’ye ulaştı. Euro ise güne 36,62 TL, İsviçre Frangı 39,12 TL, İngiliz Sterlini ise 44,07 TL seviyelerinde başladı.

Faiz indirimi, döviz piyasasında daha sert hareketlere neden olabilir. Bu hafta alınacak kararlar, piyasa oyuncuları tarafından yakından takip ediliyor.

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