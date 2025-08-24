Dünya piyasaları diken üstünde! Petrol fiyatları için şok öngörü

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan’da açıkladığı ek gümrük vergileri küresel ticaret savaşları endişelerini artırarak petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Aynı dönemde OPEC+ grubuna üye 8 ülkenin üretim artışı planlarını hızlandırmasıyla Brent petrol mart ayında 74,55 dolardan kapanırken, nisanda 58,22 dolara kadar geriledi. Ayı yüzde 18,1 düşüşle 61,03 dolardan kapatan Brent, Ocak 2021’den bu yana en düşük kapanışını gördü.

Ekonomim’e göre, Mayıs ayında ise ABD’li yetkililerin bazı tarifeleri askıya alması ve talep öngörülerinin güçlenmesiyle fiyatlar yeniden yükselişe geçti. Mayısta Brent petrol yüzde 2,6 artarak 62,60 dolara, haziranda ise yüzde 6,2 yükselerek 66,46 dolara çıktı. Ancak nisan-haziran döneminde OPEC+ grubunun günlük 960 bin varillik üretim artışı taahhüdü ve ABD’nin tarifeleri uygulamayı sürdürmesi, ikinci çeyrekte Brent petrolün toplamda yüzde 10,8 değer kaybetmesine yol açtı.

“BRENT 60 DOLARA GERİLEYEBİLİR”

Londra merkezli enerji danışmanlık şirketi Facts Global Energy Orta Doğu Petrol Piyasası Uzmanı Palash Jain, kısa vadede Brent petrolün varil başına 60 dolar seviyesine gerilemesinin beklendiğini söyledi. Jain, bu tahminin küresel temellerin zayıflamaya devam edeceği ve petrol stoklarının artacağı öngörüsüne dayandığını belirtti.

En önemli jeopolitik riskin Hindistan’ın Rus petrolü alımlarındaki tutumuna bağlı olduğunu vurgulayan Jain, “Eğer Hindistan hükümeti, ABD’nin baskısıyla yerli rafinerilere Rus petrolünü işlemeyi durdurmaları yönünde talimat verirse Brent fiyatlarında kısa vadede varil başına 80-85 dolar aralığında bir yükseliş yaşanmasını bekliyoruz.” dedi.

Dünyanın önde gelen petrokimya veri sağlayıcılarından ICIS’in Petrol Piyasaları ve Enerji Dönüşümü Direktörü Ajay Parmar ise OPEC+ üretim artışlarının fiyatlar üzerindeki baskıyı sürdüreceğini ifade etti. Parmar, nisan-eylül döneminde üretimin günlük 2,2 milyon varile çıkmasının beklendiğini ve bunun piyasaları zorlayacağını belirtti.

Parmar, “Bu nedenle, kış dönemine girildiğinde ham petrol fiyatlarının 60 doların alt seviyelerine inmesini bekliyoruz.” dedi. Fiyatların 2026 boyunca da baskı altında kalacağına dikkat çeken Parmar, “Eğer OPEC+ grubu mevcut planlarının da ötesinde arzı artırmaya karar verirse fiyatların 50 dolar seviyesine kadar gerileme ihtimali bulunuyor.” değerlendirmesinde bulundu.