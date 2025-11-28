Ekim ayı işsizlik verileri açıklandı

Hanehalkı İşgücü Araştırması verilerine göre, 15 yaş ve üzeri kişilerde işsiz sayısı, 2025 yılının Ekim ayında bir önceki aya kıyasla 27 bin kişi azalarak 3 milyon 33 bin kişiye geriledi. Bu düşüşle birlikte mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,5 seviyesinde hesaplandı.

İşsizlik oranının cinsiyet dağılımında ise belirgin bir fark gözlendi. Erkeklerde işsizlik oranı yüzde 7,0 olarak tahmin edildi. Kadınlarda işsizlik oranı ise yüzde 11,3 seviyesinde gerçekleşti.

İSTİHDAM VE İŞGÜCÜNE KATILIM YÜKSELDİ

Ekim ayında istihdam edilen kişi sayısında önemli bir artış kaydedildi. İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 185 bin kişi artarak 32 milyon 772 bin kişiye ulaştı. Buna bağlı olarak istihdam oranı da 0,2 puan artarak yüzde 49,2 oldu. İstihdam oranının erkeklerde yüzde 66,5, kadınlarda ise yüzde 32,4 olduğu belirlendi.

İşgücü sayısı da yükselişini sürdürdü. İşgücü, bir önceki aya göre 157 bin kişi artarak 35 milyon 804 bin kişiye çıktı. İşgücüne katılma oranı ise 0,2 puan yükselerek yüzde 53,8 olarak gerçekleşti. Bu oranın erkeklerde yüzde 71,5, kadınlarda ise yüzde 36,5 olduğu görüldü.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,6 puan gibi yüksek bir artışla yüzde 15,6'ya yükseldi. Genç işsizlik oranında cinsiyet bazlı fark oldukça keskin. Genç erkeklerde bu oran yüzde 12,9 olarak tahmin edildi. Genç kadınlarda ise oran yüzde 20,6 olarak gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, Ekim 2025'te bir önceki aya göre 0,7 saat azalarak 42,2 saat olarak kaydedildi.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 30 SINIRINA DAYANDI

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizleri içeren atıl işgücü oranı, Ekim 2025'te bir önceki aya göre 1,1 puan artarak yüzde 29,6'ya yükseldi. Bu, işgücü piyasasındaki geniş tanımlı işsizliğin yüzde 30 sınırına yaklaştığını gösteriyor.

Ek olarak; zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,0 olarak tahmin edilirken, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise yüzde 19,5 olarak hesaplandı.