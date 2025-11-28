Bayrampaşa'da korkunç kaza: Otobüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı, yaralılar var

Kaza, saat 01:00 sıralarında Bayrampaşa Şemsi Paşa Caddesi Yel Sokak mevkiinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, yolda ilerleyen otobüs, dönüş yasağının bulunduğu bir noktadan dönüş yapmaya çalıştığı esnada, karşı yönden gelen 34 HN 2458 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin sağ yolcu koltuğunda oturan vatandaş araç içinde sıkışarak mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşlar sıkışan kişiyi kurtarmak için ilk müdahaleyi yapmaya çalıştı. Olay yerine yapılan ihbarın hemen ardından polis, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu sağ koltukta sıkışan vatandaş bulunduğu yerden kurtarıldı.

Yaralananlar arasında otobüs şoförü ve otomobilde bulunan diğer 2 kişi yer alıyor. Yaralılar, bölgedeki en yakın devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobilin sağ koltuğunda sıkışan vatandaşın sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.