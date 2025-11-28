Bayrampaşa'da korkunç kaza: Otobüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı, yaralılar var

İstanbul Bayrampaşa'da, sabaha karşı saat 01:00 sularında, seyir halindeki bir otobüsün yasak olmasına rağmen dönüş yaptığı iddia edilen bir sırada, karşı yönden gelen otomobille çarpışması sonucu feci bir kaza meydana geldi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bayrampaşa'da korkunç kaza: Otobüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı, yaralılar var
Yayınlanma:

Kaza, saat 01:00 sıralarında Bayrampaşa Şemsi Paşa Caddesi Yel Sokak mevkiinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, yolda ilerleyen otobüs, dönüş yasağının bulunduğu bir noktadan dönüş yapmaya çalıştığı esnada, karşı yönden gelen 34 HN 2458 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin sağ yolcu koltuğunda oturan vatandaş araç içinde sıkışarak mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşlar sıkışan kişiyi kurtarmak için ilk müdahaleyi yapmaya çalıştı. Olay yerine yapılan ihbarın hemen ardından polis, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu sağ koltukta sıkışan vatandaş bulunduğu yerden kurtarıldı.

Yaralananlar arasında otobüs şoförü ve otomobilde bulunan diğer 2 kişi yer alıyor. Yaralılar, bölgedeki en yakın devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobilin sağ koltuğunda sıkışan vatandaşın sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Altın yine yön değiştirdi! 28 Kasım 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?Altın yine yön değiştirdi! 28 Kasım 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?Ekonomi
Bakan Uraloğlu’ndan sosyal medya uyarısı! Gençler için yeni güvenlik adımları geliyorBakan Uraloğlu’ndan sosyal medya uyarısı! Gençler için yeni güvenlik adımları geliyorGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bayrampaşa trafik kazası
Günün Manşetleri
Gençler için yeni güvenlik adımları geliyor
Yemek firmasında 4 şüpheli gözaltına alındı
"Ukrayna yönetimiyle anlaşmalara imza atmanın anlamı yok"
Papa 14. Leo, Türkiye'de!
Karayolları filosuna dev takviye
Bedelli askerlik bütçeyi nasıl etkiledi?
İstanbul'da bu yollar 4 gün boyunca trafiğe kapatılacak
Pasaporttan MTV'ye, trafik cezalarından IMEI kaydına kadar...
Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını
7 maddelik bildiri yayımlandı
Çok Okunanlar
Dikkat! Sağanak kapıda! Dikkat! Sağanak kapıda!
Akaryakıta çifte indirim! Akaryakıta çifte indirim!
Yemek firmasında 4 şüpheli gözaltına alındı Yemek firmasında 4 şüpheli gözaltına alındı
Gençler için yeni güvenlik adımları geliyor Gençler için yeni güvenlik adımları geliyor
Sürücüler dikkat! Sürücüler dikkat!