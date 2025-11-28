Bakan Uraloğlu’ndan sosyal medya uyarısı! Gençler için yeni güvenlik adımları geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Çocuk Hakları Alt Komisyonu heyetini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında ağırladı.

Gerçekleşen bu önemli görüşmenin ana gündem maddeleri, dijital platformlarda çocuklara yönelik risklerin azaltılması, çevrimiçi güvenlik, erişim kısıtlamaları ve dijital okuryazarlık konuları oldu.

Bakan Uraloğlu, çocukları dijital ortamlarda karşılaşabilecekleri tehditlerden korumanın en büyük sorumluluklardan biri olduğunu vurgularken, sosyal medyanın çocuklar ve gençler üzerindeki olumsuz etkilerinin getirilecek yeni düzenlemelerle giderileceğinin işaretini verdi.

DENETİM MEKANİZMALARININ GÜÇLENDİRİLMESİ GÜNDEMDE

Bakan Uraloğlu, görüşmeye dair yaptığı açıklamada, siber zorbalığın, çevrimiçi taciz ve uygunsuz içeriklere maruz kalmanın gençleri en çok etkileyen riskler arasında olduğunu belirtti. Uraloğlu, atılacak adımların kapsamını şu sözlerle özetledi: "Sosyal medyada yaş sınırlamaları başta olmak üzere gençlerimizin dijital dünyada daha güvenli, bilinçli ve verimli bir şekilde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla yapılabilecekleri kapsamlı şekilde ele aldık."

Aynı zamanda, "Zararlı içeriklere karşı daha güçlü denetim mekanizmaları oluşturmayı ve dijital platformların sorumluluklarını artırmayı hedefliyoruz" diyerek platformların yükümlülüklerinin artırılacağını duyurdu.

Gelecek düzenlemelerde, çocukların sosyal medyaya erişiminde ve kullanıcı hesabı oluşturulmasında ebeveyn onayını ve ebeveyn denetimini sağlamayı esas alan adımları istişare ettiklerini belirten Bakan Uraloğlu, çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.