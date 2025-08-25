Ekonomik kriz üniversite tercihlerini vurdu: Vakıf üniversiteleri boş kaldı

ÖSYM’nin açıkladığı 2025-YKS yerleştirme sonuçları, vakıf üniversitelerindeki büyük kontenjan boşluklarını gözler önüne serdi. Artan eğitim ücretleri ve derinleşen ekonomik kriz, özel üniversitelerde doluluk oranlarını sert şekilde düşürdü.

Sonuçlara göre Türkiye genelinde vakıf üniversitelerinin lisans ve ön lisans düzeyindeki programlarında toplam 44 bin 412 kontenjan boş kaldı. 2024 yerleştirme döneminde yüzde 91,14 olan doluluk oranı, bu yıl yüzde 75,8’e geriledi. Başarı sırası barajı olan bölümlerde doluluk oranı yüzde 72’ye kadar düşerken, baraj uygulanmayan programlarda bu oran yüzde 77’de kaldı.

Vakıf üniversiteleri lisans kontenjanı: 107.764
Yerleşen: 80.633 – Boş kalan: 27.131
Vakıf üniversiteleri ön lisans kontenjanı: 81.967
Yerleşen: 64.686 – Boş kalan: 17.281

Böylece vakıf üniversitelerinde toplam boş kontenjan sayısı 44.412 oldu.

Genel tabloda ise 2025-YKS kapsamında devlet üniversiteleri ve KKTC üniversiteleri dahil tüm yükseköğretim programlarının kontenjanı 713 bin 21 olarak açıklanırken, 53 bin 538 kontenjan boş kaldı.

“SEBEP EKONOMİK KRİZ VE YÜKSEK ÜCRETLER”

Karar gazetesine konuşan eğitim uzmanları ve sektör temsilcileri, özel üniversitelerin tercih kaybının temel nedenlerini yüksek öğrenim maliyetleri ve artan yaşam giderleri olarak açıkladı. Uzmanlara göre fahiş düzeydeki eğitim ücretleri, barınma ve ulaşım masraflarındaki artış, öğrencileri devlet üniversitelerine yönlendirdi.

YENİ DÖNEM KAYIT TARİHLERİ

Yerleştirme sonuçlarının ardından üniversite kayıt süreci de başladı. ÖSYM, kayıtların 1-5 Eylül tarihleri arasında yapılacağını, elektronik kayıtların ise 1-3 Eylül arasında alınacağını duyurdu. Adayların, kesin kayıt işlemleri için yerleştirildikleri üniversitelerin resmi web sayfalarından yapılacak duyuruları yakından takip etmesi gerekiyor.

