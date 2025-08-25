YKS’de Türkiye birincisi oldu, hayalini gerçekleştirdi! İşte tercih ettiği bölüm

Gaziantep’te yaşayan Özyurtseven, bilgisayar mühendisi olmayı ortaokul yıllarından itibaren hayal ettiğini söyledi. Hayaline ulaştığı için mutlu olduğunu ifade eden Özyurtseven, “Ailemle birlikte güzel bir yerleştirme sonucu bekliyorduk ve öyle de oldu” dedi.

Üniversite sürecinde staj ve iş deneyimleriyle kendini geliştirmek istediğini vurgulayan Özyurtseven, şu ifadeleri kullandı:

“Üniversiteye başladığımda farklı firmalarda staj yapıp çalışarak deneyim kazanmak istiyorum. Kendimi bu alanda olabildiğince geliştirmeyi hedefliyorum. Çünkü bu alanda her zaman katedebileceğim bir yol var. Yurt dışında eğitimler alıp ülkeme döndüğümde güzel projeler yapmayı hedefliyorum.”