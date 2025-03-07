Ekonomistler uyarıyor: Döviz yasağının kalkması ne anlama geliyor?

2018 yılında yasaklanan döviz cinsinden ve dövize endeksli sözleşmeler, yeniden serbest bırakıldı. Hükümet, özellikle ihracatçıların taleplerini gerekçe göstererek bu değişikliği hayata geçirdi.

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Ekonomistler uyarıyor: Döviz yasağının kalkması ne anlama geliyor?
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Yeni düzenlemeye göre, taşıt satış sözleşmeleri hariç olmak üzere menkul satış sözleşmelerinde ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapılabilecek.

Bakanlık, ihracatçıların yurt içindeki ticaretlerinde Türk Lirası kullanmaları nedeniyle ek döviz alım satım maliyetleri oluştuğunu ve bu durumun fiyatlama davranışlarını bozarak enflasyonist baskılara yol açtığını ifade etti.

Doların piyasadaki etkisini azaltmak amacıyla, 2018 yılında dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından getirilen döviz yasağı, Mehmet Şimşek yönetiminde kaldırıldı. Yeni düzenlemeyle ihracatçılar, yurt içi ticaretlerinde fiyatlarını dolar üzerinden belirleyebilecek.

Ekonomistler, söz konusu değişikliğin enflasyonu kontrol altına almak yerine ekonomiyi daha da kırılgan hale getireceği görüşünde. Dövizle sözleşmelerin serbest bırakılmasının, piyasada Türk Lirası yerine doların daha fazla kullanılmasına neden olacağı ifade ediliyor.

Vatan Partisi Ekonomi Siyasetleri Bürosu Başkanı Hakan Topkurulu, bu adımın Türkiye’de ekonomik bağımsızlığı zayıflatacağını ve makroekonomik açıdan büyük zaaflar yaratacağını vurguladı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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