Elektrik faturalarında yeni dönem başladı

Elektrikte yeni dönem uygulaması başlıyor. Ancak o uygulama sosyal medyada tartışıldığı gibi elektrik faturalarına zam olarak yansımayacak. mDüzenleme aylık tüketimi 417 kilovatsaatten fazla olanları etkileyecek.

Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu'nun uygulaması, bugünden itibaren geçerli olacak.

Türkiye'de ortalama bir hanenin elektrik faturası 414 lira olarak hesaplanıyor.

DÜZENLEMEDEN KİMLER ETKİLENECEK?

Ayda 417 kilovatsaatten fazla elektrik tüketenleri kapsayacak.Yıllık kullanım için sınır 5 bin kilovatsaat olacak. Sınırı aşanların faturalarına elektriğin gerçek maliyeti yansıtılacak. Sınırı aşanlar sübvansiyondan yararlanamayacak.

DÜZENLEME FATURALARA NASIL YANSIYACAK?

Daha önce bin 50 liralık elektrik tüketimi yapanlar artık 2 bin lira ödeyecek. Bu sınırın altındaki faturalar değişmeyecek.

500 liralık elektrik tüketimi yapanlar yine 500 tl ödemeye devam edecek.