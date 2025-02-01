Yoğun sis denizi kapladı! Gemi trafiği durduruldu
Çanakkale Boğazı’nda sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişleri geçici olarak durduruldu.
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Sabah saatlerinden itibaren Çanakkale Boğazı’nda etkisini artıran sis, deniz trafiğini olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin tehlikeli seviyelere inmesi üzerine Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü harekete geçti.
Yetkililer, kuzey ve güney yönlerinden boğaza yaklaşan gemilere telsiz anonsu yaparak saat 07.50 itibarıyla transit geçişlerin çift yönlü olarak durdurulduğunu duyurdu. Sisin etkisini kaybetmesiyle birlikte trafiğin normale döneceği açıklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı