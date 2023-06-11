Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu

Ramazan ve Kurban Bayramlarında olmak üzere yılda iki kez verilen emekli bayram ikramiyeleri gündeme gelmeye başladı. Geçtiğimiz sene iki bayramda da emekliye 1100 TL ikramiye verilmişti. Bu yıl verilecek ikramiye tutarı ise güncellendi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Bakanlık tarafından çalışmaları yürütülen en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin ise 2 bin liraya çıkarılması düzenlemesini içeren teklif, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşmıştı. Buna göre Kurban Bayramı ikramiyeleri de yeni bir açıklama gelmediği takdirde 2 bin TL olarak ödemesi yapılacak.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili son dakika açıklaması şu şekilde:

- Bir güzel haberimiz de emeklilerimize olacak, emeklilerimizin maaşları ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz.

Bakanlık tarafından çalışmaları yürütülen en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin ise 2 bin liraya çıkarılması düzenlemesini içeren teklif, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşmıştı. Buna göre EYT ile emekli olan vatandaşlar da dahil bu sene emekliler zamlı bayram ikramiyelerini Ramazan Bayramı'ndan önce yatırılmıştı.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye ödenmektedir. 2023 yılı Mart ayı öncesinde gelir ve aylık almakta olanlar ile Mart ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemleri tamamlananların Ramazan Bayramı ikramiyeleri 14-19 Nisan 2023 tarih aralığında ödenmişti. Nisan ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan ve aylık başlangıç tarihi 30 Nisan öncesinde olan sigortalı ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise 9 Mayıs 2023 tarihinde ödemesi yapıldı.

Kaynak: https://www.haberturk.com/emekliye-bayram-ikramiyesi-odeme-tarihleri-2023-kurban-bayrami-emekli-maasi-bayram-ikramiyeleri-hangi-gun-yatacak-ve-ne-kadar-oldu-3598814