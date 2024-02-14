Emekli bayram ikramiyesine zam yolda! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 2024 emekli ikramiyesi zammı tahminleri

Her sene Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere yılda iki kez ödenen emekli ikramiyesine zam beklentisi gündemdeki yerini aldı. Bayram ikramiyeleri geçtiğimiz yıl 1100 liradan 2 bin liraya yükseltilmişti. Maaş zamlarının belli olmasıyla sıra bu sene verilecek emekli bayram ikramiyesi zammına geldi. İşte, 2024 emekli bayram ikramiyesi tahminleri...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM GELECEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldığı bir televizyon programında emekli bayram ikramiyesine zam hakkındaki sorulara yanıt verdi. Emekli ikramiyesi zammı sinyali veren Bakan Işıkhan, bugüne kadar emeklilere toplam 166 milyar 200 milyon lira bayram ikramiyesi ödendiğini de belirtti.

BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM AÇIKLAMASI

Emeklilerimize bir seferlik 5 bin lira destek verdik. Emeklilerimiz müsterih olsun. Cumhurbaşkanı'mız da bizler de her zaman emeklilerimizin yanında olduk. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ile gerekli değerlendirmeleri yaparak Cumhurbaşkanı'mızın takdirine sunup ondan sonra da talimatları doğrultusunda gerekli çalışmaları ve adımları atarız. Hükümet olarak bu adımı atmaya hazırız. Bu çerçevede, çalışmalara kısa sürede başlayabiliriz.

2024 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Haberturk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas, Habertürk TV'de emekli bayram ikramiyesine zam konusunu yorumladı. Barlas "Şimdi yine seçim dönemine gelen bir bayram var. Bu sonuçta bir kere verilen bir para gibi görülüyor. Dolayısıyla bir şeye endeksli bir para değil yani tamamen gönülden kopan bir şey bu. Ama bütçenin de imkanları olacaktır diye tahmin ediyorum ben. Son yapılan zamlardan sonra çok yüksek rakamlar olmayabileceğini düşünüyorum." dedi.

YÜZDE 20 ZAM

Emekli bayram ikramiyesi zam tutarı yüzde 20 olursa, mevcut ücret; 2.400 TL'ye yükselecek. Bu durumda; emekliler iki bayramda toplamda 4 bin 800 lira ikramiye alacak.

YÜZDE 30 ZAM

Emekli bayram ikramiyesi zam tutarı yüzde 30 olması durumunda, ikramiye tutarı 2.600 TL'ye yükselecek. Bu ihtimalde; emeklilere iki bayramda toplamda 5 bin 200 lira ikramiye ödenecek.