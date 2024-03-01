Emekli ikramiyesi 5 bin lira mı olacak?

Prof. Dr. Aziz Çelik, mevcut bütçe durumları içerisinde n düşük yaşlılık (emekli) aylığının 15.000 TL'ye tamamlanması ve aylıklarda 5 bin TL artışın mümkün olabileceğini söylüyor.



Prof. Dr. Aziz Çelik'e göre bu iddiasının temelleri şöyle:



"Bütçeden SGK'ye aktarılan kaynakların bütçeye oranı 2008'den bu yana uzun yıllar yüzde 15-20 aralığında seyretti.2024 bütçesiyle bunu yüzde 10'a çekmeye çalışıyorlar. 2024'te bütçeden SGK'ye transfer için ayrılan kaynak 1,2 trilyon lira.16 milyon emekliye ve hak sahibine 5 bin TL artış yapmanın yıllık maliyeti yaklaşık 900 milyar liradır.



Bütçeden SGK'ye aktarılan kaynak yüzde 17 olursa emeklilere 5 bin lira zam yapılabilir. 2008 sonrasında çok daha yüksek oranlarda kaynak aktarmak mümkün oldu. Şimdi neden yüzde 10'a düşürüyorsunuz? 2008 sonrasında çok daha yüksek oranlarda kaynak aktarmak mümkün oldu. Şimdi neden yüzde 10'a düşürüyorsunuz?"