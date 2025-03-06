Emekli ikramiyesi açıklaması: Düzenleme gelebilir

AK Parti kaynaklarından alınan bilgilere göre, emekli ikramiyelerinin artırılmasına yönelik bir düzenlemenin önümüzdeki hafta Meclis'e sunulması bekleniyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Emekli ikramiyesi açıklaması: Düzenleme gelebilir
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Haber Global'in haberine göre AK Parti kaynaklarından alınan bilgilere göre, emekli ikramiyelerinin artırılmasına yönelik bir düzenlemenin önümüzdeki hafta Meclis'e sunulması bekleniyor. Türkiye’de milyonlarca emekli vatandaş, Ramazan ve Kurban Bayramlarında verilen ikramiyelere yapılacak zammı merakla bekliyor.

2024 yılında 3 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyelerinde yapılacak yeni artış, emeklilerin gündeminde.

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