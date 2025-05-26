Emekliler bu tarihlere dikkat: Tüm ayrıntılar belli oldu!

Emekliler ise Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağını merakla bekliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu bayramda yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibine toplam 57,4 milyar lira ödeme yapacak.

Bayram ikramiyesi uygulaması ilk kez 2018 yılında hayata geçirilmişti. Başlangıçta 1000 TL olarak ödenen ikramiye, zamanla artırılarak 2024 yılı itibarıyla 4000 TL’ye çıkarıldı. Emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez bu ödemeden yararlanıyor.

Ramazan Bayramı’nda 15,8 milyon kişiye 57,2 milyar lira ödeme yapan SGK, bu kez kapsamı genişleterek 16 milyon kişiye ulaşacak. İkramiye ödeme tarihinin önümüzdeki günlerde açıklanması, ödemelerin ise bayram haftasında hesaplara geçmesi bekleniyor.

Öte yandan 2018 yılından bu yana emeklilere yapılan toplam bayram ikramiyesi ödemesi 252,1 milyar liraya ulaştı.