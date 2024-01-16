Emekliler dikkat! Ek zam için kritik toplantı...

Milyonlarca emekli 2024 yılındaki en düşük emekli maaşı için gözlerini 16 ocak (bugün) yapılacak olan Kabine Toplantısı'na çevirdi. Halen 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığına yüzde 37,57'nin üzerine yapılacak olan ek zam için çeşitli senaryolar mevcut. En düşük emekli aylığı düzenlemesi için yürütülen çalışmalar toplantıda Erdoğan'a sunulacak.

Memur ve memur emeklisinin yüzde 49,25'lik maaş artışına karşın, işçi ve Bağkur emeklisinin zam oranının 37,57'de kalması kamuoyunda beklentilere yol açtı. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü hükümetten gelecek ek zam haberinde. En düşük emekli aylığını da içeren düzenleme için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinesinde ilgili bakanlıkların yürüttüğü çalışma Kabine toplantısında gündemde olacak.

Kabine Toplantısının şu sıralarda başlamış olması bekleniyor...

ZAMLI MAAŞ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

SSK emeklileri ayın 17’si ile 26’sı, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25’i ile 28’i arasında emekli maaşı ödemesini alıyor. Memur emeklileri ise maaşlarını her ayın 1’i ila 5’i arasında alıyor. Ancak SSK emekli maaşı ödemeleri için sadece 2 günlük süre kaldı. En düşük emekli maaşı için yasa bu hafta çıkarılsa bile milyonlarca kişinin fark ödemesi Şubat ayına sarkacak. Belirlenecek takvimin duyurulması ile yeni zamlı emekli maaşları hesaplara geçecek.