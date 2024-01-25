Emeklilere 2 bin 500 TL ödenecek! Açıklama yapıldı...

Yerel seçim maratonu devam ederken adaylar da vatandaşı cezbedecek vaatlerini bir bir sıralıyor.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum, bugün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlediği programda İstanbullulara vaatlerini açıkladı.

İlkokul öğrencilerine yönelik ücretsiz ulaşımdan yeni evlenen gençlere 50 bin TL beyaz eşya yardımına kadar vaatlerini ardı ardına sıralayan Kurum, ihtiyaç sahibi emekliler için de destek ödemesi plânladıklarını duyurdu.

İHTİYAÇ SAHİBİ EMEKLİLERE 2 BİN 500 TL DESTEK ÖDEMESİ

Kurum, "İhtiyaç sahibi emeklilerin İstanbul kartlarına her ay, 2 bin 500 TL destek ödemesi yapılacak. Emeklilerin her anında yanında olunacak" dedi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI AÇLIK SINIRININ ALTINDA

Yüksek enflasyon yükü altında ezilen emeklilerin en düşük aylığı 10 bin TL olarak güncellenmişti. Ardından yine kök maaş üzerinden yüzde 5 ek zam verilen emekilerin zam oranı toplamda yüzde 49,25'e yükseltilmişti.

Ancak en düşük emekli maaşı Türk-İş'in açıkladığı yaklaşık 15 bin TL'lik açlık sınırının hayli altında bulunuyor. Fahiş konut kiralarıyla baş edemeyen emekli vatandaşlar, durumlarına yönelik çözümü yerel yönetimlerin seçim vaatlerinden değil hükümetten bekliyor.