Emeklilere bayram ikramiyesi artışı haftaya kaldı: İşte yeni tarih

Emeklilerin bayram ikramiyelerinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmeleri haftaya ertelendi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Emeklilere bayram ikramiyesi artışı haftaya kaldı: İşte yeni tarih
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından yaşanan siyasi gerilim, Meclis çalışmalarını da etkiledi. Bu hafta görüşülmesi beklenen torba yasa teklifine başlanamadı. Kanun teklifinin görüşmelerine 25 Mart Salı günü başlanacağı duyuruldu.

Kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulacak. Düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek ve ödemeler emeklilerin hesaplarına aktarılacak.

Ekonomim'e göre, bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesinin 2025 yılı için ek maliyetinin 15,5 milyon dosya üzerinden 28,4 milyar lira olduğu hesaplandı.

DOĞUM YARDIMI ARTIRILIYOR

Meclis’te görüşülecek torba yasa teklifi kapsamında sadece emekli ikramiyeleri değil, doğum yardımları da yeniden düzenleniyor. Doğum Yardımı Programı, düzenli bir yardım programı haline getirilecek. Yeni düzenlemeye göre: 

1 Ocak 2025’ten sonra ilk kez çocuk sahibi olanlara tek seferlik 5 bin lira doğum desteği sağlanacak.
İkinci çocuk için her ay 1.500 lira yardım yapılacak.
Üçüncü ve sonraki çocuklar için her ay 5 bin lira destek verilecek.

Yardımlar, annenin hesabına yatırılacak.

2025 yılı itibarıyla 1 milyona yakın ailenin bu yardımlardan faydalanacağı ve toplam 22,8 milyar lira doğum yardımı ödemesi yapılacağı hesaplanıyor.

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