Emeklilere bayram müjdesi! 4 bin TL hesaplara yatıyor, işte günü gününe ödeme takvimi

Emeklilerin sabırsızlıkla beklediği Kurban Bayramı ikramiyesi ödemeleri resmen başladı. 4 bin TL olarak belirlenen ödemeler, 31 Mayıs - 4 Haziran tarihleri arasında tüm emeklilerin banka hesaplarına yatırılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamasına göre, toplamda 57,4 milyar TL’lik ödeme yapılacak.

KİM, HANGİ GÜN ALACAK? İŞTE GÜN GÜN TAKVİM

Bakanlık, emeklilerin ikramiye ödemeleri için kapsamlı bir takvim yayınladı. Ödemeler emeklilik statüsüne ve maaş ödeme günlerine göre farklılık gösterecek. İşte detaylı ödeme takvimi:

31 Mayıs Cuma: 4B (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanlar

1 Haziran Cumartesi: 4C (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanlar

2 Haziran Pazar: 4A (SSK) kapsamında maaş günü 17-18-19 olanlar

3 Haziran Pazartesi: 4A (SSK) kapsamında maaş günü 20-21-22 olanlar

4 Haziran Salı: 4A (SSK) kapsamında maaş günü 23-24-25-26 olanlar