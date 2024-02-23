Emekliye seyyanen zam iddiası! Mart ayı öncesini işaret etti...

Yeni yılda emekliye gelen zamların yetersiz bulunması ile birlikte emekliye seyyanen zam iddiaları gün geçtikçe artıyor. Kulislerde emekliye seyyanen zam konuları dillendirilmeye başlandı. Katıldığı canlı yayında iddiaları dillendiren SGK Uzmanı Özgür Erdursun, mart ayı öncesini işaret etti...

Emekliye seyyanen zam iddiası! Mart ayı öncesini işaret etti...
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Yeni yılda emeklilere yapılan zamların ardından hayat pahalılığının artması ile birliktke emeklilerin beklentileri karşılanamamıştı. Sözcü TV canlı yayınına katılan SGK Uzmanı Özgür Erdursun da hükümet derinlemesine çalışma ile analizler yaptığını belirterek, "Bu analizler sonucunda herhangi bir kayıp yoksa artış yapmazlar, bu konu kapanır." dedi. Erdursun aynı zamanda aldığı duyumları aktararak, "Emekli aylıklarına 2 bin, 3 bin, 4 bin lira seyyanen artış gelebilir." diye konuştu.

KONUŞULAN RAKAM

Emekliye seyyanen zam iddiası! Mart ayı öncesini işaret etti... - Resim : 1

Erdursun sözlerine "Mart ayında bir düzenleme daha olabilir. Emekli aylıklarına 2 bin, 3 bin, 4 bin lira seyyanen artış gelebilir. Gelmeyebilir de net bir bilgim yok ama bu konuyla ilgili de aldığımız duyumlar çalışmanın olduğu yönünde." şeklinde devam etti. 

Erdursun, "Seçimlere kadar tekrar yine Cumhurbaşkanı bir açıklama yapabilir. 'Bir miktar daha artış yaptık' diye. Emeklilere zam yapmazsa hükümet beklemediği bir sonuçla karşı karşıya kalabilir. Bunun için de muhalefet konuyu dile getirmeli."

"İktidar hiçbir şey yapmazsa, muhalefet de konuya tartışmazsa, gündeme getirmezse seçmenin karar sonrasında nereye gideceği bu sefer belirsiz olur." dedi.

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