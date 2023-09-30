En iyi döviz veren banka hangisidir? Alım satım kurları hangi bankada avantajlıdır?

Döviz kurları ve ücretler anlık olarak değişmektedir. Bu yüzden en iyi döviz veren bankayı bulmak için karşılaştırmalı bir araştırma yapmak önemlidir. Seçtiğiniz banka ile para transferi maliyetlerinizi önemli ölçüde azaltabilirsiniz. Peki bu banka hangisidir?

EN İYİ DÖVİZ VEREN BANKA HANGİSİDİR?

30 Eylül 2023 tarihi itibariyle, ülkemizdeki insanlar tarafından da sıklıkla kullanılan ve en iyi döviz veren banka olarak görülen Wise, son 12 ay içinde Euro'dan Türk lirasına yapılan transferler için son dönemlerde en ucuz hizmeti sunmaktadır. Wise'ın alım-satım kurları, ülkemizdeki büyük bankaların kurlarından çok daha avantajlıdır. Wise'ın ardından Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye İş Bankası, Akbank, Halkbank, Ziraat Bankası da döviz veren en iyi bankalar arasındadır. Bu bankaların alım-satım kurları ve ücretleri, Wise'ın kurları ve ücretlerinden daha yüksek olsa da, ülkemizde sıklıkla kullanılmaktadırlar.

WİSE HESABI NASIL AÇILIR?

Uluslararası para transferinde Wise, son dönemlerde dünyanın en popüler platformlarından biridir. Bu platformdan hesap açmak ise oldukça kolaydır. Wise hesabı açmak için şu adımları takip etmelisiniz.

Wise web sitesine girin veya Wise mobil uygulamasını indirin.

"Hesap oluştur" düğmesine tıklayın.

Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz ve doğum tarihiniz gibi kişisel bilgilerinizi girin.

Bir kullanıcı adı ve şifre seçin.

Ülkenizi ve para biriminizi seçin.

Kimlik belgenizi yükleyin.

Hesabınızı onaylayın.

Hesabınız onaylandıktan sonra, Wise'ı kullanmaya başlayabilirsiniz demektir. Artık Wise ile para transferi yapmak için, gönderen ve alıcı banka bilgilerini, transfer tutarını ve para birimini girmeniz yeterlidir. Wise, transferinizi otomatik olarak gerçekleştirecek ve size bildirimde bulunacaktır.

WİSE HESABI AÇMAK İÇİN BELGE GEREKLİ MİDİR?

Geleneksel bankalarda olduğu gibi en iyi döviz veren bankalardan biri olan Wise'da da hesap açılırken sunmanız gereken bazı gereklilikler vardır. Bunlar; Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet gibi geçerli bir kimlik belgesi, adresinizi ispat edecek fatura, banka ekstresi veya kredi kartı ekstresi yeterlidir.

WİSE HESABI AÇMAK ÜCRETLİ MİDİR?

Wise hesabı açmak ücretsizdir. Wise'ı kullanarak para transferi yaptığınızda, sadece alım-satım kurları ve ücretler üzerinden bir komisyon ödersiniz zaten halihazırda Wise'ın alım-satım kurları, geleneksel büyük bankaların kurlarından daha avantajlıdır ve ücretleri de oldukça düşüktür.