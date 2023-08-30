En yüksek promosyon veren banka hangisidir? 2023 Güncel Promosyonlar

En yüksek promosyon veren banka hangisidir diye sormanız çok normal. Güncel ekonomik şartlarda kazanacağımız paranın değeri artık çok daha fazla. Bu sebeple emekliler veya çalışanlar maaşlarını yatıracakları bankayı seçerken promosyon oranlarına özellikle dikkat etmekte. Bankalarda daha fazla müşteri kazanabilmek için promosyon yarışına girmektedir. İşte güncel banka promosyon oranları!

EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKA HANGİSİDİR?

En yüksek promosyon veren banka listesinde bankalar birbirleri ile kıyasıya mücadele ediyor. Güncel durumlara bakacak olursak emekli maaşını bankalara taşıyanlar çok iyi kazanıyor. En yüksek promosyon veren banka şu anda Akbank'tır. 7000TL nakit ve 3000TL chip para vererek toplamda 10.000TL promosyon veren Akbank şu anda promosyon konusunda lider konumdadır. Ayrıca Akbank sadece emekli maaşını taşıyanlar için değil maaşını taşıyan herkese vermektedir. Bu şekilde çok fazla müşteri kazanan Akbank promosyon konusunda sektörün devidir.

EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKALAR ARASINDA KİMLER VAR?

Akbank'ın ardından en yüksek promosyon veren banka konumunda QNB Finansbank bulunmakta. Finansbank maaşını bankasına taşıyan EYT'lilere 9.200TL hoş geldin promosyonu vermektedir. Verdiği promosyon oranı ile listede ikinci sıraya yerleşen QNB Finansbank'ın da promosyonları gayet yüksek. Finansbank'ın ardından en fazla promosyon veren banka İş Bankası'dır. İş Bankası maaşını bankasına taşıyan emeklilere 7.500TL değerinde promosyon ödemesi yapmaktadır. Üçüncü sırada bulunan İş Bankası'nın promosyon ödemesi de gayet iyidir.

BANKALAR NEDEN PROMOSYON VERİR?

Bankalar daha fazla müşteri kazanabilmek için promosyon verirler. Özellikle düzenli olarak maaş alan müşterileri olmalarını isterler. Bu sayede kasadaki paraları artar ve daha fazla kredi verebilir sonuç olarakta daha fazla kar elde ederler. Bu sebeple bankalarına düzenli maaşı olan kişilerin maaşlarını yatırmalarını isterler.

Promosyon emekli maaşını veya çalışan maaşını promosyon alacağı bankaya taşıyan kişiye verilen ödül olarak tanımlanabilir. Yukarıda sıraladığımız bankalar dışında Yapı Kredi, Denizbank ve Garanti BBVA'da iyi promosyonlar vermektedir. Yapı Kredi 9000TL'ye varan promosyon, Deniz Bank 5000TL'ye varan promosyon ve Garanti BBVA ise 7500TL'yen varan promosyon ve 1000TL bonus vermektedir. Bu promosyon oranları da gayet iyidir.