Enflasyon beklentisi arttı, büyüme beklentisi düştü

Enflasyon tahminleri yükseliyor, büyüme beklentileri ise düşüyor. Hükümetin ısrarla uyguladığı ekonomi politikasındaki tablo Merkez Bankası verilerine de yansıdı. Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre katılımcıların yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43,14'ten yüzde 44,11'e yükseldi.

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Enflasyon beklentisi arttı, büyüme beklentisi düştü
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Hükümet uyguladığı ekonomi politikasıyla enflasyonu düşüremiyor. Rakamlar düşmediği gibi piyasa katılımcıları da hedeflerini yukarı yönlü güncelliyor.

Merkez Bankası kasım ayına yönelik Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını paylaştı.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,14 iken, bu anket döneminde yüzde 44,11'e yükseldi.

Bir önceki anket döneminde yüzde 3,2 olan büyüme beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 3,1'e geriledi.

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 37 lira 16 kuruşken bu anket döneminde 36 lira 63 kuruşa çıktı.

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