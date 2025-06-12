Erken Emeklilik bekleyenlere müjde: Düzenlemeler yolda!

Yasal düzenlemeyle birlikte erkek Bağ-Kur’luların 9.000 gün olan prim ödeme şartı 1.800 gün azaltılacak. Bu değişiklik, SSK’lılar ile Bağ-Kur’lular arasındaki prim farkını ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Kadınlarda ise mevcut 7.200 gün şartı korunacak. Yaş koşullarında ise bir değişiklik öngörülmüyor. Kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabilecek.

Ancak düzenleme tüm Bağ-Kur’luları kapsamayacak. Özellikle berber, bakkal, manav, çiftçi gibi küçük esnaflar ve yanında çok sayıda işçi çalıştırmayan işletmeler bu haktan yararlanabilecek. Kaynaklara göre, en fazla 10-15 çalışanı bulunan küçük işletmeler de kapsama dahil edilebilecek.

Yeni düzenlemenin, 1999 sonrası sigortalı olan Bağ-Kur’luları kapsaması bekleniyor. 1999 öncesi sigorta girişi bulunanlar Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle zaten erken emeklilik hakkı elde etmişti. Bu nedenle yeni düzenleme, EYT kapsamı dışında kalan milyonlarca küçük esnafı hedef alıyor.

İsteğe bağlı Bağ-Kur sigortalılarının ise bu düzenlemeden yararlanamayacağı ifade ediliyor.