Erken Emeklilik bekleyenlere müjde: Düzenlemeler yolda!

Türkiye’de yüz binlerce kişinin merakla beklediği erken emeklilik düzenlemesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı harekete geçti. Yeni düzenleme ile Bağ-Kur’luların prim günü şartı SSK’lılarla eşitleniyor. Mevcut sistemde 9.000 gün olan prim şartının 7.200 güne düşürülmesi planlanıyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Erken Emeklilik bekleyenlere müjde: Düzenlemeler yolda!
Yayınlanma:

Yasal düzenlemeyle birlikte erkek Bağ-Kur’luların 9.000 gün olan prim ödeme şartı 1.800 gün azaltılacak. Bu değişiklik, SSK’lılar ile Bağ-Kur’lular arasındaki prim farkını ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Kadınlarda ise mevcut 7.200 gün şartı korunacak. Yaş koşullarında ise bir değişiklik öngörülmüyor. Kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabilecek.

Ancak düzenleme tüm Bağ-Kur’luları kapsamayacak. Özellikle berber, bakkal, manav, çiftçi gibi küçük esnaflar ve yanında çok sayıda işçi çalıştırmayan işletmeler bu haktan yararlanabilecek. Kaynaklara göre, en fazla 10-15 çalışanı bulunan küçük işletmeler de kapsama dahil edilebilecek.

Yeni düzenlemenin, 1999 sonrası sigortalı olan Bağ-Kur’luları kapsaması bekleniyor. 1999 öncesi sigorta girişi bulunanlar Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle zaten erken emeklilik hakkı elde etmişti. Bu nedenle yeni düzenleme, EYT kapsamı dışında kalan milyonlarca küçük esnafı hedef alıyor.

İsteğe bağlı Bağ-Kur sigortalılarının ise bu düzenlemeden yararlanamayacağı ifade ediliyor.

Vakalar artıyor: Kayseri'de kene can aldıVakalar artıyor: Kayseri'de kene can aldıYurt
Altının kilogram fiyatı yükseldiAltının kilogram fiyatı yükseldiEkonomi
erken emeklilik
Günün Manşetleri
Kamu işçileri için zam masası kuruluyor
Gazze’de can kaybı 55 bini geçti
Kene can almaya devam ediyor
Konya’da okulda silahlı saldırı
ABD’den tahliye kararı, bölge alarma geçti
Kırmızı bültenle aranan 5 kişi Gürcistan’da yakalandı
İşçi sözleşmesinde anlaşma sağlandı, kıyım başladı
Jandarmadan terör operasyonu
Doğu Perinçek’ten çarpıcı açıklamalar
Gazze’de insani kriz derinleşiyor
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı: Beş gün boyunca bu illere kuvvetli sağanak geliyor Meteoroloji uyardı: Beş gün boyunca bu illere kuvvetli sağanak geliyor
İslam Memiş’ten yatırımcıya kritik uyarılar: En doğru hamleyi söyledi İslam Memiş’ten yatırımcıya kritik uyarılar: En doğru hamleyi söyledi
2 milyon TL'lik konut kredisi cep yakıyor 2 milyon TL'lik konut kredisi cep yakıyor
Faizler zirvede: 2 milyon TL’nin 32 günde kazandırdığı tutar belli oldu Faizler zirvede: 2 milyon TL’nin 32 günde kazandırdığı tutar belli oldu
Emekliye rekor promosyon yağmuru! Emekliye rekor promosyon yağmuru!