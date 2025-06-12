Vakalar artıyor: Kayseri'de kene can aldı

Talas ilçesinde yaşayan İlknur Ekinci, 6 Haziran’da bayram ziyareti için Pınarbaşı ilçesine bağlı Kızılören Mahallesi’ne gitti. Kurban kesimi sırasında bacağına kene yapışan Ekinci, keneyi kendi imkanlarıyla çıkardı. Bir süre sonra rahatsızlanan Ekinci, Talas’taki bir sağlık kabinine başvurdu. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağırlaşan Ekinci, önce Kayseri Devlet Hastanesi’ne, ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen Ekinci, dün akşam hayatını kaybetti.

İlknur Ekinci'nin cenazesi, işlemlerin ardından Devetaşı Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası, kardeşlerinin de defnedildiği Halef Hoca Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kardeşlerini vahşice kaybetmişti

Ekinci ailesi, 21 Eylül 2009’da Ramazan Bayramı’nın ikinci günü büyük bir trajedi yaşamıştı. O gün, Ahmet Tuna ve Dilruba Tekin kardeşler ile arkadaşları Türkan Ay (10), şeker toplamak için evden çıktıktan sonra kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine oluşturulan özel ekip, 556 gün süren arama çalışmaları sonucunda üç çocuğun katledildiğini ortaya çıkardı.

Çocukları, şeker toplamak için evine gittikleri Uğur Veli Gülışık’ın öldürdüğü belirlendi. Gülışık’ın Tekin kardeşleri boğarak, Türkan Ay’ı ise cinsel istismarın ardından kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü tespit edildi. Cesetlerin, Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde dere kenarına gömüldüğü ortaya çıktı.

Katliamın ardından tutuklanan Gülışık, güvenlik gerekçesiyle Ankara 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. Mahkeme, sanığı üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca 'nitelikli cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından da toplam 85 yıl 6 ay hapis cezası verildi.