Erken emeklilik için son şans: Kritik tarih verildi

Emeklilik hayali kuran milyonlarca kişi, 2024 yılı sona ermeden borçlanma fırsatlarından yararlanarak emeklilik şartlarını kolaylaştırabilir. Ocak ayındaki asgari ücret artışı öncesinde borçlanma yapmak, maliyet açısından önemli avantajlar sunuyor.

Mert Sagit Mert Sagit
Erken emeklilik için son şans: Kritik tarih verildi
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Prim ve yaş şartlarını tamamlamaya çalışan sigortalılar, borçlanma yöntemleriyle emekliliklerini erkene çekebilirler. 2024 yılının sonuna kadar yapılan başvurular, maliyetlerin düşük kalmasını sağlayacak. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz’a göre, bu yıl içinde yapılacak borçlanmalar ekonomik açıdan daha avantajlı.

En Çok Kullanılan Borçlanma Türleri

Askerlik Borçlanması: Er veya erbaş olarak silah altında geçen süreler.
Doğum Borçlanması: Sigortadan sonra doğum yapan kadınlara, her çocuk için 2 yıla kadar borçlanma hakkı.
Staj ve Avukatlık Süreleri: Sigortadan önce yapılan staj veya mesleki eğitim dönemleri.
Tıpta Uzmanlık ve Fahri Asistanlık: Uzmanlık eğitimi veya fahri asistanlık süreleri.
Yurt Dışı Öğrencilik Süreleri: 1416 sayılı kanun kapsamında yurt dışında öğrenim görenler için.
Bu borçlanmalar, sigorta başlangıç tarihini geriye çekerek hem prim günlerini artırır hem de emekliliği hızlandırır.

Doğum Borçlanması: Özel Detaylar

Doğum borçlanması yapabilmek için, doğumun sigorta girişinden sonra gerçekleşmiş olması gerekiyor. Ancak staj sigortası bulunan kadınlar, bu dönemdeki doğumlar için de borçlanma yaparak sigorta başlangıçlarını geri çekebilirler.

Borçlanma Tutarları ve Ödeme

Borçlanma bedelleri, asgari brüt ücretin %32’sine göre hesaplanır. Şu anki rakamlarla:

Günlük En Düşük Tutar: 213,36 TL
Günlük En Yüksek Tutar: 1.600,20 TL
3 Çocuk İçin Toplam 2.160 Gün: 460.857,60 TL
2025 yılında asgari ücretteki artışla birlikte bu tutarların %30-40 oranında artması bekleniyor.

Örnek Hesaplama: Askerlik Borçlanması

1 Ocak 1995’te askere giden biri, 18 aylık askerlik süresini borçlanarak sigorta başlangıcını 1 Temmuz 1998’e çekebilir. Bu durumda, yaş ve prim şartlarını tamamlayarak EYT kapsamında emeklilik hakkı kazanabilir.

Başvuru ve Son Tarihler

Borçlanma başvuruları için son tarih 31 Aralık 2024. Başvurular şu yollarla yapılabilir:

e-Devlet
SGK Müdürlükleri
Posta Yoluyla

SGK’nın hesapladığı tutar, tahakkuk tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenmelidir.

Sık Sorulan Sorular

Borçlanma yaparak emeklilik erkene çekilebilir mi?Evet, askerlik, doğum veya yurt dışı borçlanmalarıyla sigorta başlangıcı geriye çekilebilir.
Borçlanma tutarları neye göre hesaplanır?Asgari brüt ücretin %32’sine göre belirlenir.
Doğum borçlanması için hangi şartlar aranır?Sigortadan sonra doğum yapmış olmak gereklidir.
2025’te borçlanma tutarları artacak mı?Evet, %30-40 artış bekleniyor.
Başvuru nasıl yapılır?e-Devlet, SGK müdürlükleri veya posta yoluyla başvurabilirsiniz.
Ödeme süresi nedir?SGK tarafından tahakkuk eden tutar, 1 ay içinde ödenmelidir.

Özetle 2024 yılı bitmeden borçlanma fırsatlarından yararlanarak sigorta başlangıcını geri çekebilir, prim günlerinizi artırabilir ve emeklilik hayalinizi gerçeğe dönüştürebilirsiniz.

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