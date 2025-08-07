Eskiden öğrenci yemeğiydi, şimdi lüks! Menemenin maliyeti cep yakıyor

Menemen yapımında kullanılan temel malzemelerin fiyatlarını takip ederek hesaplanan Menemen Endeksi, mutfağın nabzını tutmaya devam ediyor. Endeksin yaratıcısı olan Doç. Dr. Caner Özdurak, temmuz ayı verilerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Sonuçlar ise vatandaşın sofrasını doğrudan ilgilendiriyor: Menemenin yıllık maliyeti yüzde 44,87 oranında arttı.

EN ÇOK ZAM GÖREN ÜRÜN: ÇARLİSTON BİBER

Temmuz ayında en yüksek fiyat artışı çarliston biberde yaşandı. Yüzde 12,77 oranındaki bu artış, menemen maliyetini yukarı çekti. Yumurta fiyatları da yüzde 2,64 oranında yükseldi. Ancak buna karşın kuru soğan ve domates fiyatlarında sırasıyla yüzde 10,20 ve yüzde 1,56 oranında düşüş görüldü.

Doç. Dr. Özdurak, "Temmuz ayı menemen enflasyonu yumurtada görülen %2.64’lük ve çarliston biberdeki %12,77’lik artışa rağmen ve kuru soğan ve domateste görülen sırasıyla %10.20 ve %1,56’lık aylık düşüşlerin de etkisiyle aylık %1,60, yıllık ise %44,87 olarak gerçekleşti." diyerek hem aylık hem yıllık verileri paylaştı. Haziran ve mayıs aylarında negatif seyreden menemen enflasyonu temmuzda yeniden pozitif bölgeye geçti. Doç. Dr. Özdurak, "Mayıs Menemen Endeksi aylık enflasyon bilgi notumuzdaki büyük bir aksilik yaşanmaması halinde, yaz dönemi boyunca fiyatların mevcut seviyelerde kalması, hatta bir miktar daha düşmesi beklenmektedir” yorumumuzun da gerçekleştiğini teyit etmiş durumdayız." ifadeleriyle yaz boyunca menemen maliyetlerinde istikrar beklentisini dile getirdi.