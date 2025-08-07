Eskiden öğrenci yemeğiydi, şimdi lüks! Menemenin maliyeti cep yakıyor

Menemen Endeksi’ne göre sadece kahvaltıların değil, enflasyonun da sembolü haline gelen menemenin maliyeti son 1 yılda yüzde 45’e yakın arttı. En büyük fiyat artışı çarliston biberde yaşandı, yumurta da zamdan nasibini aldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Eskiden öğrenci yemeğiydi, şimdi lüks! Menemenin maliyeti cep yakıyor
Yayınlanma: Güncellenme:

Menemen yapımında kullanılan temel malzemelerin fiyatlarını takip ederek hesaplanan Menemen Endeksi, mutfağın nabzını tutmaya devam ediyor. Endeksin yaratıcısı olan Doç. Dr. Caner Özdurak, temmuz ayı verilerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Sonuçlar ise vatandaşın sofrasını doğrudan ilgilendiriyor: Menemenin yıllık maliyeti yüzde 44,87 oranında arttı.

EN ÇOK ZAM GÖREN ÜRÜN: ÇARLİSTON BİBER

Temmuz ayında en yüksek fiyat artışı çarliston biberde yaşandı. Yüzde 12,77 oranındaki bu artış, menemen maliyetini yukarı çekti. Yumurta fiyatları da yüzde 2,64 oranında yükseldi. Ancak buna karşın kuru soğan ve domates fiyatlarında sırasıyla yüzde 10,20 ve yüzde 1,56 oranında düşüş görüldü.

Doç. Dr. Özdurak, "Temmuz ayı menemen enflasyonu yumurtada görülen %2.64’lük ve çarliston biberdeki %12,77’lik artışa rağmen ve kuru soğan ve domateste görülen sırasıyla %10.20 ve %1,56’lık aylık düşüşlerin de etkisiyle aylık %1,60, yıllık ise %44,87 olarak gerçekleşti." diyerek hem aylık hem yıllık verileri paylaştı. Haziran ve mayıs aylarında negatif seyreden menemen enflasyonu temmuzda yeniden pozitif bölgeye geçti. Doç. Dr. Özdurak, "Mayıs Menemen Endeksi aylık enflasyon bilgi notumuzdaki büyük bir aksilik yaşanmaması halinde, yaz dönemi boyunca fiyatların mevcut seviyelerde kalması, hatta bir miktar daha düşmesi beklenmektedir” yorumumuzun da gerçekleştiğini teyit etmiş durumdayız." ifadeleriyle yaz boyunca menemen maliyetlerinde istikrar beklentisini dile getirdi.

İstanbul depremi için yeni teori: Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı!İstanbul depremi için yeni teori: Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı!Yurt
Bakan Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşecek!Bakan Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşecek!Gündem
menemen
Günün Manşetleri
Gazze'de son 24 saatte katliam
Türkiye, Suriye’nin mücadelesini destekleyecek
Erdoğan'dan "Terörsüz Türkiye" mektubu
İstanbul’da suçla mücadelede büyük başarı
Diploması sahte, savunması pişkin
FETÖ elebaşının kuzeninden Atatürk ve Erdoğan’a hakaret
Nitelikli dolandırıcılık çetelerine darbe
Meteoroloji'den 24 il için sağanak uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ticaret Bakanlığı’ndan uyarı
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den 24 il için sağanak uyarısı Meteoroloji'den 24 il için sağanak uyarısı
İstanbul depremi için yeni teori: Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı! İstanbul depremi için yeni teori: Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı!
Altın uzmanı İslam Memiş uyardı: Altınlarınız geri gelmeyebilir! Altın uzmanı İslam Memiş uyardı: Altınlarınız geri gelmeyebilir!
Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor! Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor!
Motorin fiyatlarında sert düşüş! Motorin fiyatlarında sert düşüş!