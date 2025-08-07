Bakan Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşecek!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’ye kritik bir ziyaret gerçekleştiriyor. Fidan’ın, Şam’da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geleceği bildirildi. Bölge diplomasisinde dengeleri değiştirecek temasın detayları bekleniyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam’da önemli bir diplomatik temas gerçekleştirecek. Bakan Fidan’ın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşeceği açıklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı