Esnafın talebi net: Prim yükü hafifletilsin, norm birliği sağlansın

Konuya ilişkin açıklama yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti. Palandöken, prim gün sayısındaki adaletsizliğin ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.

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Esnafın talebi net: Prim yükü hafifletilsin, norm birliği sağlansın
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Çarşı ve pazarların bel kemiği olan esnaf, sosyal güvenlik sistemindeki eşitsizlikten şikayetçi. Emekli olabilmek için gereken prim gün sayısının 9 bin yerine 7 bin 200 güne indirilmesini talep eden esnaf, sağlık ve emeklilik primlerinin ayrılmasını da istiyor.

“Umarız ki önümüzdeki süreçte prim gün sayısının en azından 7 bin 200’e düşürülmesi sağlanır. Bu adım, norm birliğini oluşturur ve Bağ-Kur’lu çalışanlarımızın rahatlamasına katkı sunar. Böylece esnafın yıllardır dile getirdiği bu mağduriyet sona ermiş olur.”

Emekli olabilmenin yanı sıra sağlık hizmetlerinden faydalanmada da esnafın zorluk yaşadığını belirten Palandöken, şu ifadeleri kullandı:

“Esnaf ve sanatkârlar, yani Bağ-Kur’lular sağlık hizmetlerinden yeterince faydalanamıyor. Bugün bir işçinin primini patronu, memurun primini devlet ödüyor. Ama esnaf, kazansa da kazanmasa da kendi cebinden prim ödemek zorunda. Bu durum ciddi bir haksızlık.”

Sosyal güvenlik sisteminde eşitlik vurgusu yapan Palandöken, norm birliğinin önemine de değindi:

“Norm birliği dediğimizde akla SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı geliyor. Bu üç sistem arasında hâlâ devam eden ayrım, büyük bir adaletsizliğe yol açıyor. Biz bu ayrımcılığın kaldırılması için taleplerimizi ilgili makamlara bir kez daha iletiyoruz.”

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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