Et fiyatlarına düşüş mü geliyor? Küçükbaş hayvan üretimi hızlanacak!

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, Tarım Orman Şûrası’nda alınan kararları değerlendirdi. Çelik, kırmızı et üretiminde küçükbaş hayvan oranının artırılmasının sektöre büyük katkı sağlayacağını belirterek, "Küçükbaş hayvancılığın kırmızı et üretimindeki yüzde 29’luk payının yüzde 35’e çıkarılması hem üreticilere hem de tüketicilere olumlu yansıyacak," dedi.

Çelik, sektörde sağlanacak yeni destek ve programlarla üretimin artırılacağını vurgularken, "Bu artış hem yetiştiricilere ekonomik açıdan kazanç sağlayacak hem de et fiyatlarının düşmesine katkı sunacak. Bu da tüketicilerin daha uygun fiyatlarla sağlıklı et tüketmesini mümkün kılacak," ifadelerini kullandı.

MERALAR KORUNACAK, GÖÇER HAYVANCILIK DESTEKLENECEK

Ekonomim'e göre, sonuç bildirgesinde yer alan en önemli kararlardan biri de meraların korunması oldu. Küçükbaş hayvancılığın en önemli yem kaynağının meralar olduğuna dikkat çeken Çelik, bu alanların korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasının şart olduğunu belirtti.

Ayrıca, göçer hayvancılık yapan işletmelerin kayıt altına alınması ve izlenmesi amacıyla yeni destekleme modellerinin geliştirileceği açıklandı. Çelik, "Göçer hayvancılık, sektörde önemli bir yer tutuyor. Bu işletmelerin izlenmesi, kayıt altına alınması ve desteklenmesi, üretimi daha da artıracak," diye konuştu.

ÇOBAN AKADEMİLERİ KURULACAK

Tarım Orman Şûrası'nda alınan bir diğer dikkat çekici karar ise çobanların sosyal güvencelerinin sağlanması ve mesleki yeterliliklerinin belirlenmesi oldu. Çelik, "Hayvancılık sektöründe çobanlık önemli bir yer tutuyor. Bu nedenle çoban akademileri ve uygulamalı eğitim merkezlerinin kurulması, sektöre büyük katkı sağlayacak," açıklamasında bulundu.

Söz konusu kararlar doğrultusunda, hayvancılıkla uğraşanların daha iyi şartlarda çalışması sağlanacak ve bu durumun sektöre olumlu yansıyacağı öngörülüyor.

Uzmanlara göre, küçükbaş hayvan sayısındaki artış ve meraların korunmasıyla birlikte, kırmızı et fiyatlarında düşüş yaşanması bekleniyor. Tüketicilerin daha uygun fiyatlarla kaliteli et tüketebileceği bu yeni dönemin, tarım ve hayvancılık sektörünü de canlandıracağı tahmin ediliyor.