Et fiyatlarına zam! UKON açıkladı

2024’ün bitimine kısa bir süre kala gelen zam haberleri vatandaşı derinden etkiliyor. Dana ve kuzu karkas fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor. Hayvan yetiştiricileri kasaplar ve üreticiler için de önem arz eden karkas et fiyatları Ulusal Et Konseyi tarafından paylaşıldı.

Et fiyatlarına zam! UKON açıkladı
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UKON tarafından paylaşılan et fiyatlarının bölgelere göre farklılık göstermesi dikkat çekti. Fiyat etiketine yansıyan farklılıkların üretim ve nakliye maliyetlerinin yanı sıra arz talep dengesi ile de ilişkili olduğu ifade ediliyor..

Karadeniz ve Marmara Bölgesi’nde yüksek seyreden fiyatlar Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde Marmara ve Karadeniz bölgesine oranla daha uygun seyrediyor.

Et fiyatlarına zam! UKON açıkladı - Resim : 1

Ege Bölgesi

Dana Karkas Et: 316,67 TL

Kuzu Karkas Et: 331,67 TL

Akdeniz Bölgesi

Dana Karkas Et: 320,75 TL

Kuzu Karkas Et: 350,51 TL

Marmara Bölgesi

Dana Karkas Et: 326,17 TL

Kuzu Karkas Et: 388,92 TL

İç Anadolu Bölgesi

Dana Karkas Et: 321,91 TL

Kuzu Karkas Et: 372,65 TL

Doğu Anadolu Bölgesi

Dana Karkas Et: 326,00 TL

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