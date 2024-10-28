Et fiyatlarına zam! UKON açıkladı
2024’ün bitimine kısa bir süre kala gelen zam haberleri vatandaşı derinden etkiliyor. Dana ve kuzu karkas fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor. Hayvan yetiştiricileri kasaplar ve üreticiler için de önem arz eden karkas et fiyatları Ulusal Et Konseyi tarafından paylaşıldı.
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UKON tarafından paylaşılan et fiyatlarının bölgelere göre farklılık göstermesi dikkat çekti. Fiyat etiketine yansıyan farklılıkların üretim ve nakliye maliyetlerinin yanı sıra arz talep dengesi ile de ilişkili olduğu ifade ediliyor..
Karadeniz ve Marmara Bölgesi’nde yüksek seyreden fiyatlar Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde Marmara ve Karadeniz bölgesine oranla daha uygun seyrediyor.
Ege Bölgesi
Dana Karkas Et: 316,67 TL
Kuzu Karkas Et: 331,67 TL
Akdeniz Bölgesi
Dana Karkas Et: 320,75 TL
Kuzu Karkas Et: 350,51 TL
Marmara Bölgesi
Dana Karkas Et: 326,17 TL
Kuzu Karkas Et: 388,92 TL
İç Anadolu Bölgesi
Dana Karkas Et: 321,91 TL
Kuzu Karkas Et: 372,65 TL
Doğu Anadolu Bölgesi
Dana Karkas Et: 326,00 TL