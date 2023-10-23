Et ve Tavuk Ürünlerine Zam

İğneden ipliğe birçok ürüne zam üstüne zam geliyor. Kırmızı et ve tavuk eti de zamlandı. 15 gün içinde kıymanın kilosu 380 liradan 400 liraya, kuşbaşının 400 liradan 420 liraya çıktı. Tavuğa da 1 haftada 30 lira zam geldi.

Editör: Şevval İskender
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Kırmızı ete 20 lira tavuk etine 30 lira zam geldi. İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası kırmızı ete bir ay içinde gelen zammın 35 lira olduğunu açıkladı.

Sağlıklı bir yaşam için kırmızı et, beyaz et ve balık tüketmemiz gerekiyor. Ama artan hayat pahalılığı ile birlikte sofralarımıza koymak mümkün olmuyor. Elimde gördüğünüz tavuk göğsünün fiyatı geçtiğimiz hafta 181 TL'ye satılıyordu. çarşamba günü itibariyle 198 TL'ye satılıyor. Bugün ise kilogram fiyatı 209 lira 95 kuruşa satılıyor.

Karkas etine 15 günde 15 liralık bir zam geldi. Yemeklerin vazgeçilmezi kıymaya ise 20 liralık bir zam var.

Et ve tavuk dar ve orta gelirli için gün geçtikçe zorlaşıyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# et fiyatları # zam
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