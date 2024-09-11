Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Yeni yöntem geliyor

Gelir İdaresi Başkanlığı, kira ödemelerinin elden yapılmasını engellemek amacıyla yeni bir tebliğ taslağı hazırlıyor. Bu taslağa göre, kira bedelinin elden ödendiği tespit edilirse, kira tutarının %10’u oranında bir ceza uygulanacak.

Mert Sagit Mert Sagit
Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Yeni yöntem geliyor
Yayınlanma:

Gelir İdaresi Başkanlığı, kira ödemelerinin elden yapılmasını engellemek amacıyla yeni bir tebliğ taslağı hazırlıyor. Bu taslağa göre, kira bedelinin elden ödendiği tespit edilirse, kira tutarının %10’u oranında bir ceza uygulanacak. Eğer bu ceza 5 bin TL'nin altında kalırsa, hem ev sahibine hem de kiracıya "özel usulsüzlük cezası" adı altında 5 bin TL ceza kesilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı kirayı elden ödeyene ceza uygulayacak. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hazırladığı tebliğ taslağına göre elden ödenen her ay için ceza söz konusu olacak. Ay itibarıyla kiranın yüzde 10’luk kısmına göre hesaplanan tutar 5 bin liralık özel usülsüzlük cezasının altında kalırsa 5 bin liralık ceza uygulanacak. Hürriyet'in haberine göre örneğin, 1 Ekim 2024 tarihinden itibaren evsahibi Ayşe Hanım Ahmet Bey’e evini 25 bin liraya kiraladı. Kiranın 10 bin lirası bankadan, kalan 15 bin lirası elden ödendi. Elden ödenen 15 bin liranın yüzde 10’u 5 bin liranın altında kaldığı için ekim, kasım ve aralık ayları itibarıyla hem Ayşe Hanım hem Ahmet Bey’e ayrı ayrı 15 biner liralık ceza kesilecek.

5 BİN LİRA CEZASI VAR

Tebliğ taslağına göre getirilen zorunluluğa uymayanlara özel usülsüzlük cezası kesilecek. Ceza, zorunluluğa uymayanların her birine ve her bir işlem için uygulanacak. Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 20 bin lira; ikinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 10 bin lira, bunlar dışında kalanlara da 5 bin liradan az olmamak üzere işleme konu tutarın yüzde 10’u tutarında özel usülsüzlük cezası kesilecek. Bu cezalar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. Bir takvim yılı içinde kesilecek ceza 20 milyon lirayı aşamayacak. Elden ödeme yapanlar eğer durumu takip eden 5 işgünü içinde kendiliğinden idareye bildirirse özel usülsüzlük cezası kesilmeyecek.

Galatasaray'dan yeni transferGalatasaray'dan yeni transferSpor
ev sahipleri dikkat kiracılar
Günün Manşetleri
Narin davasında şüpheliler adliyede
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme
Narin Güran cinayetinde bir tutuklama daha
Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete eleştiri
Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan üçlü mutabakat metni imzalandı
Narin Güran soruşturmasında sıcak gelişme
Bakan Yılmaz Tunç'tan Narin cinayetiyle ilgili açıklama
Kemal Kılıçdaroğlu normalleşmeye karşı
Samsun'da 2 işçi feci şekilde can verdi
Çok Okunanlar
Nakit para kullanımı sınırlandırılacak mı? Nakit para kullanımı sınırlandırılacak mı?
İstanbul'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Bakanlık açıkladı İstanbul'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Bakanlık açıkladı
Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Yeni yöntem geliyor Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Yeni yöntem geliyor
Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu bir araya geldi Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu bir araya geldi
Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme