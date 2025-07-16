Evde Bakım Yardımı bu ay da hesaplarda! 5,3 milyar TL destek sağlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Temmuz ayı Evde Bakım Yardımı ödemelerinin hesaplara yatırıldığını duyurdu. 536 bin hak sahibine toplam 5,3 milyar TL ödeme yapıldı. Ağustosta ise artışlı yeni tutar devreye girecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Evde Bakım Yardımı bu ay da hesaplarda! 5,3 milyar TL destek sağlandı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli bireylerin aile ortamında desteklenmesi amacıyla verilen Evde Bakım Yardımı ödemelerinin Temmuz ayı itibarıyla hesaplara yatırıldığını açıkladı. Bu kapsamda, 536 bin hak sahibine toplam 5,3 milyar TL ödeme yapıldı.

Yazılı açıklama yapan Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı’nın 2006’dan bu yana sürdürüldüğünü vurgulayarak şunları ifade etti:

“Bu yardımla, engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz.”

AĞUSTOSTA ZAM GELİYOR

2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde hak sahibi başına aylık 10 bin 125 TL ödeme yapıldığını aktaran Göktaş, Temmuz ayında toplam 5,3 milyar TL’nin hesaplara yatırıldığını belirtti. Bakan ayrıca şu bilgiyi paylaştı: 

“2025 yılı içinde bugüne kadar toplam 37,4 milyar liralık destek sağladık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.”

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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