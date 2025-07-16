Tekirdağ alev alev: Üç mahalle boşaltıldı

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi İstiklal Mahallesi’nde tarım arazisinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale 21 saattir aralıksız sürüyor. 100’e yakın arazöz, yaklaşık 400 personel ve 21 hava aracıyla yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek geniş bir alana yayıldı ve Çanakkale sınırını geçti. Alevlerin ulaştığı alanlarda çam ormanları büyük hasar gördü.

ÜÇ MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ, DÖRT KİŞİ HASTANEDE

Tedbir amaçlı olarak Şenköy, Kızılcaterzi ve Kocali mahalleleri boşaltıldı. Dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sürüyor.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili dikkat çeken bir iddia gündemde. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, “Yangının elektrik teline kuş çarpması sonucu çıktığı iddialarını araştırıyoruz” dedi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, bölgedeki durumu havadan inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Yangının etkilediği alanlarda yoğun duman ve küle dönmüş ağaçlar, bölgenin ne denli zarar gördüğünü gözler önüne serdi.