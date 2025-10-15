Evde bakım yardımı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tam bağımlı vatandaşlara yönelik Evde Bakım Yardımı ödemelerinin bu ay itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı. Bakan Göktaş, bu kapsamda toplam 6 milyar liralık desteğin hak sahiplerine ulaştırıldığını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada Evde Bakım Yardımı ödemelerine ilişkin detayları paylaştı. Göktaş, Bakanlık tarafından uygulanan aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı programının 2006 yılında başlatıldığını hatırlattı.

Bakan Göktaş, “Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz.” ifadesini kullandı.

Göktaş açıklamasında, “Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 6 milyar lira Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

