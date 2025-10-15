Ücretli çalışan sayısı Ağustos ayında yıllık bazda yüzde 1,2 arttı

TÜİK tarafından yayımlanan Ücretli Çalışan İstatistikleri’ne göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinin toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre artış kaydetti.

Buna göre, ücretli çalışan sayısı 2024 yılı Ağustos ayında 15 milyon 904 bin 602 kişi iken, 2025 yılı Ağustos ayında 16 milyon 89 bin 450 kişi olarak kayıtlara geçti. Böylece yıllık bazda yüzde 1,2’lik bir artış gerçekleşti.

SEKTÖRLERE GÖRE YILLIK DEĞİŞİM ORANLARI

TÜİK verilerine göre ücretli çalışan sayısındaki değişim, sektör bazında farklılık gösterdi. 2025 Ağustos ayında sanayi sektöründe ücretli çalışan sayısı yüzde 3,6 azaldı.

Buna karşılık inşaat sektöründe yüzde 7,2 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,6 oranında artış kaydedildi. Böylece inşaat sektörü, çalışan sayısındaki en yüksek artışın yaşandığı alan olarak öne çıktı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, 2025 Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzdesel olarak değişim göstermedi.

Alt detaylara bakıldığında, sanayi sektöründe yüzde 0,6 azalış, inşaat sektöründe yüzde 0,4 artış, ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 0,2 artış olduğu belirlendi.