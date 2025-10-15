CHP'li Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Cihan Altunpul partisinden istifa etti

Beşiktaş Belediye Meclisi’nde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP’li Meclis Üyesi Cihan Altunpul, toplantı sırasında partisinden ayrıldığını duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
CHP'li Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Cihan Altunpul partisinden istifa etti
Yayınlanma:

İstanbul Beşiktaş Belediyesi Ekim ayı meclis toplantılarının üçüncü oturumunda beklenmedik bir gelişme yaşandı. Belediye binasındaki salonda, Meclis 1. Başkanvekili Özge Önsen Belen’in başkanlığında yapılan oturumda CHP’li Meclis Üyesi Cihan Altunpul, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Toplantıda gündem dışı konuşma yapmak üzere söz alan Altunpul, kürsüde yaptığı açıklamada, “Bugün itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimi sonlandırmış bulunmaktayım. Bağımsız olarak burada Beşiktaş'a hizmet etmeye devam edeceğim. Gerekçelerimi birkaç gün içinde açıklayacağım.” ifadelerini kullandı.

Sürücüler dikkat! Kara yollarında çalışmalar sürüyorSürücüler dikkat! Kara yollarında çalışmalar sürüyorYurt
Akaryakıta indirim gelecek mi? İşte 15 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatlarıAkaryakıta indirim gelecek mi? İşte 15 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatlarıEkonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

chp beşiktaş istifa
Günün Manşetleri
Evde bakım yardımı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
Ücretli çalışan sayısı Ağustos ayında yıllık bazda yüzde 1,2 arttı
Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Cihan Altunpul partisinden istifa etti
200 milyonluk dolandırıcılıkta 61 kişi yakalandı
İYİ Partili Çömez ile DEM Partili Buldan arasında sert tartışma
Ahmed Şara yarın Rusya’ya resmi ziyarette bulunacak
421 zehir taciri tek tek yakalandı
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında 3 yıla kadar hapis istemi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Kara yollarında 5G destekli akıllı ulaşım dönemi başladı!
Çok Okunanlar
Altın uçuşa geçti! Altın uçuşa geçti!
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde sağanak kapıda Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde sağanak kapıda
Akaryakıta indirim gelecek mi? Akaryakıta indirim gelecek mi?
3 milyon TL’si olanlar dikkat! İşte en kazançlı vadeli hesaplar 3 milyon TL’si olanlar dikkat! İşte en kazançlı vadeli hesaplar
Bahar 54. bölüm izle! Show TV Bahar son bölüm full HD tek parça Bahar 54. bölüm izle! Show TV Bahar son bölüm full HD tek parça