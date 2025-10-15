CHP'li Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Cihan Altunpul partisinden istifa etti

İstanbul Beşiktaş Belediyesi Ekim ayı meclis toplantılarının üçüncü oturumunda beklenmedik bir gelişme yaşandı. Belediye binasındaki salonda, Meclis 1. Başkanvekili Özge Önsen Belen’in başkanlığında yapılan oturumda CHP’li Meclis Üyesi Cihan Altunpul, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Toplantıda gündem dışı konuşma yapmak üzere söz alan Altunpul, kürsüde yaptığı açıklamada, “Bugün itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimi sonlandırmış bulunmaktayım. Bağımsız olarak burada Beşiktaş'a hizmet etmeye devam edeceğim. Gerekçelerimi birkaç gün içinde açıklayacağım.” ifadelerini kullandı.