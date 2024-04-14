Fahiş bilet fiyatlarına sıkı denetim

9 günlük ramazan bayramını fırsat bildiler, fahiş fiyatlara otobüs bileti sattılar.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bayram tatili sebebiyle yollarda ve yolcu taşımacılığında oluşan bilet fırsatçılığını önlemek için denetimlerini sürdürüyor.



5 Nisan'dan bu yana, 4 bin 810 otobüs denetlendi. Fahiş fiyatlı bilet satışı ile usulsüzlük yapan otobüs işletmecilerine 5 milyon 321 bin 223 lira ceza kesildi.



Korsan taşımacılık yapan ve izinli olmayan noktalarda yolcu alan-indiren otobüs işletmecilerine ise 1 milyon 269 bin lira idari para cezası uygulandı.