Fahiş fiyatlarda ceza artırmak çözüm mü?

Polisiye tedbirleri içeren fahiş fiyat kanun teklifi, yeni tartışmalara kapı araladı. “Ceza sopasıyla” çözüm aramanın fayda sağlamayacağını belirten uzmanlarsa, asıl sorunun artan girdi maliyetleri olduğunu belirtiyor. Peki, fiyat azalışı için nasıl bir yol izlenmeli? Yanıtı Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç verdi. Ayrıntılar haberimizde…

Fahiş fiyatlara yönelik ağır yaptırımları kapsayan yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na teslim edildi. Bu teklif kabul edilirse kanuna uymayan işletmelere 12 milyon liraya kadar ceza kesilebilecek.

Ergün Kılıç konuya ilişkin şunları söyledi:

- Öncelikle planlı bir üretim sistemine geçmeleri lazım. Ege'de ki üretimle Güney doğudaki üretim aynı ürünler üzerinden olmuyor. İthalatta dayalı politikalardan vazgeçmeleri lazım. Bunlar kabul edilecek şeyler değil onun için üretimi bir sisteme dönüştürmeleri lazım. Varsa pahalı olsun ama kendi ürünümüz pahalı olsun. Dışarıdan ithal ettikçe geçici olarak bu işi düzenliyorlar ama sonra daha fazla üretimden çıkan köylülerimiz oluşuyor.