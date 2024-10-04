Faiz indirimi tahminleri ertelendi

Merkez Bankası'nın ilk faiz indirimi tahminleri ötelendi. Eylül ayında aylık enflasyon yüzde 2,97 seviyesinde gelerek beklentileri aştı. Daha önce ilk indirimin kasım ayında yapılacağını öngören yabancı bankalar bu beklentisini ocak ayına çekti.

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, faiz indirimi için ocak ayına işaret etti. Goldman Sachs ekonomistlerinin değerlendirmelerine göre banka 2024 için yıllık enflasyon tahminini yüzde 40'tan yüzde 44'e yükseltti.

JPMorgan da Merkez Bankası'nın ilk faiz indirimini kasım ayında yapacağını söylerken, beklentisini ocak ayına çekti.

JPMorgan ekonomistleri ocak ayında Merkez'in faizi 250 baz puan düşüreceğini öngörüyor. Ekonomistler yıl sonu enflasyon beklentisini de yukarı yönlü güncelledi. Daha önce yıl sonu enflasyon için yüzde 42,5 öngörüsünde bulunan banka bu beklentisini yüzde 43,50 seviyesine çıkardı.

Morgan Stanley de eylül ayı enflasyon verisinin ardından kasım ayında faiz indirimi ihtimalinin zayıf olduğunu belirtti.

Morgan Stanley ekonomistleri, enflasyon rakamlarının Merkez Bankası'nın tahminleri üzerindeki yukarı yönlü riskleri artırdığını söyledi. Buna göre, ücret ve fiyat artışlarına ilişkin belirsizliklerin ortadan kalkmasının ardından, faiz indirimlerinin yeni yılda başlaması ihtimalinin daha yüksek olduğu düşünülüyor.