Faiz Oranı Düşük Bankalar Hangileri! Banka Vadeli Faiz Oranları Düştü mü!

Kredi faizleri oranının düşük olması pek çok kişinin aradığı en önemli koşul. Sizler için faiz oranı düşük bankalar listesini yazdık! Banka vadeli faiz oranları düştü mü konusuna açıklık getiriyoruz!

KREDİ ALACAKLAR DİKKAT! FAİZ ORANI DÜŞÜK BANKALAR HANGİLERİ!

Kredi, bankalardan bireylere veya işletmelere verilen, belirli bir süre içinde geri ödenmesi gereken bir borçtur. Krediler, ihtiyaç kredisi, konut kredisi, taşıt kredisi, ticari kredi gibi farklı türlere ayrılabilir. Kredi alabilmek içi bir bireyin; 18 yaşını doldurmuş olması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kredi notunun uygun olması, gelir belgesi sunabilmesi ve krediye başvurulan banka tarafından uygun görülmesi şartlarını sağlaması gerekmektedir.

Kredi başvurusu, bankaların internet siteleri, mobil uygulamaları veya şubeleri üzerinden yapılabilir. Başvuru sırasında, kimlik belgesi, gelir belgesi, ikametgah belgesi gibi evraklar talep edilebilir. Kredi almaya uygun görülen kişi, banka tarafından hazırlanan kredi sözleşmesini imzalayarak talep ettiği miktardaki krediyi alır ve geri ödemeyi aylık olarak bankaya yapar. Geri ödeme noktasında alınan kredinin düşük faiz uygulayan bir bankadan alınıyor olması, kredi alan kişiye oldukça önemli bir avantaj sağlamış olur. Peki en düşük faiz oranıyla kredi veren banka hangisi? Sizler için aşağıya faiz oranı düşük bankalar listesini yazdık!

EN DÜŞÜK FAİZLİ BANKALAR!

Bankaların uyguladığı politikalar ve piyasa koşulları gibi faktörlerden etkilenen kredi faiz oranları kredinin maliyetini belirler. Kredi türleri; ihtiyaç kredisi, konut kredisi ve taşıt kredisi olmak üzere üç temel kategoriye ayrılabilir. 22 Ekim 2023 tarihi itibariyle, üç temel kredi türü için kredi faiz oranı en düşük bankalar şunlardır:

İhtiyaç kredisi

QNB Finansbank: %2,59

ING: %2,49

Anadolubank: %2,89

CEPTETEB: %2,95

Konut kredisi

QNB Finansbank: %2,84

ING: %2,94

Garanti BBVA: %2,99

Yapı Kredi: %3,04



Taşıt kredisi

QNB Finansbank: %2,49

ING: %2,59

Garanti BBVA: %2,69

Yapı Kredi: %2,74

BANKA VADELİ FAİZ ORANLARI DÜŞTÜ MÜ!

Banka vadeli faiz oranları 2023 yılında düşmüştür. 2022 yılı sonundan bu yana, vadeli mevduat faiz oranlarında ortalama %5'lik bir düşüş yaşanmıştır.

KONUT KREDİSİ NEDİR!

Konut kredisi, ev almak için kullanılan bir kredi türüdür. Konut kredisine başvuran bir birey bu kredi sayesinde yeni bir ev satın alabilir veya mevcut evini yenileyebilir.