Fed beklentisi kriptoyu uçurdu: Bitcoin üç haftanın zirvesini gördü

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine gideceği beklentisi risk iştahını artırırken, Bitcoin fiyatı son üç haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Fed beklentisi kriptoyu uçurdu: Bitcoin üç haftanın zirvesini gördü
Yayınlanma: Güncellenme:

Piyasalar, yarın başlayıp çarşamba günü sona erecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına odaklandı. Yatırımcılar, toplantıda 25 baz puanlık faiz indirimi olasılığını yüzde 97, 50 baz puanlık indirimi ise yüzde 3 olarak fiyatlıyor. Bu tablo, riskli varlıklar arasında yer alan kripto paralara güçlü destek sağladı.

Uzmanlara göre piyasalar yalnızca bu toplantıyı değil, önümüzdeki dönemi de fiyatlamaya başladı. Aralık 2026’ya kadar 140 baz puandan fazla faiz indirimi beklentisi öne çıkıyor. Bu durum, küresel piyasalarda riskli varlıklara yönelik iştahı artırırken, Bitcoin gibi dijital varlıklara da güçlü bir zemin hazırlıyor.

“FED İNDİRİME DİRENÇ GÖSTEREBİLİR Mİ?”

XTB’den Kathleen Brooks, piyasalarda oluşan iyimserliğe karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Brooks, “Şimdi soru şu: Piyasa çok mu ileri gitti ve Fed, Fed'in hedef oranının oldukça üzerinde seyreden inatçı yüksek enflasyon nedeniyle faiz indirimine karşı çıkacak mı?” değerlendirmesinde bulundu.

Bitcoin fiyatı, 116 bin 783 dolara kadar çıkarak üç haftanın zirvesini gördü. Ancak saat 12.52 itibarıyla yüzde 0,87 düşüşle 115 bin 110 dolardan işlem görüyor. Kripto para piyasasında volatilitenin devam ettiği, yatırımcıların ise Fed kararına odaklandığı ifade ediliyor.

Tarım Bakanlığı duyurdu: Bu sucuk markalarından uzak durun!Tarım Bakanlığı duyurdu: Bu sucuk markalarından uzak durun!Yurt
Resmi Gazete: 2026-2028 dönemi yatırım programı hazırlıkları genelgesi yayımlandıResmi Gazete: 2026-2028 dönemi yatırım programı hazırlıkları genelgesi yayımlandıResmi Gazete
FED bitcoin
Günün Manşetleri
Bu sucuk markalarından uzak durun!
Türkiye’de ilk e-ticaret festivali 21 Kasım’da
Bütçe ağustos ayında fazla verdi
Körfezray Metrosu’nda TBM’ler Tünel Açmaya Başladı
Ulusal Kanal duruşma salonundan aktarıyor!
İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı
Yeni haftaya yağmur uyarısı
Yılın ödüllü astronomi fotoğrafları açıklandı
EuroBasket 2025’te Türkiye Avrupa ikincisi oldu
Esenyurt ilçe kongresinde partililer birbirine girdi!
Çok Okunanlar
Yeni haftaya yağmur uyarısı Yeni haftaya yağmur uyarısı
Altın fiyatları son dakika Altın fiyatları son dakika
15 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’de son durum 15 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’de son durum
Ulusal Kanal duruşma salonundan aktarıyor! Ulusal Kanal duruşma salonundan aktarıyor!
Batman’da silahlı saldırı: Aynı aileden 4 kişi öldü Batman’da silahlı saldırı: Aynı aileden 4 kişi öldü