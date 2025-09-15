Fed beklentisi kriptoyu uçurdu: Bitcoin üç haftanın zirvesini gördü

Piyasalar, yarın başlayıp çarşamba günü sona erecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına odaklandı. Yatırımcılar, toplantıda 25 baz puanlık faiz indirimi olasılığını yüzde 97, 50 baz puanlık indirimi ise yüzde 3 olarak fiyatlıyor. Bu tablo, riskli varlıklar arasında yer alan kripto paralara güçlü destek sağladı.

Uzmanlara göre piyasalar yalnızca bu toplantıyı değil, önümüzdeki dönemi de fiyatlamaya başladı. Aralık 2026’ya kadar 140 baz puandan fazla faiz indirimi beklentisi öne çıkıyor. Bu durum, küresel piyasalarda riskli varlıklara yönelik iştahı artırırken, Bitcoin gibi dijital varlıklara da güçlü bir zemin hazırlıyor.

“FED İNDİRİME DİRENÇ GÖSTEREBİLİR Mİ?”

XTB’den Kathleen Brooks, piyasalarda oluşan iyimserliğe karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Brooks, “Şimdi soru şu: Piyasa çok mu ileri gitti ve Fed, Fed'in hedef oranının oldukça üzerinde seyreden inatçı yüksek enflasyon nedeniyle faiz indirimine karşı çıkacak mı?” değerlendirmesinde bulundu.

Bitcoin fiyatı, 116 bin 783 dolara kadar çıkarak üç haftanın zirvesini gördü. Ancak saat 12.52 itibarıyla yüzde 0,87 düşüşle 115 bin 110 dolardan işlem görüyor. Kripto para piyasasında volatilitenin devam ettiği, yatırımcıların ise Fed kararına odaklandığı ifade ediliyor.